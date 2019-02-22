注意！工作造成腕隧道症候群、椎間盤突出可免醫藥費

2019-02-22 11:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



勞動部公布去年全國職業傷病診治網絡職業疾病通報件數（含防治中心及網絡醫院）總計2,158件，比率最高者為職業性肌肉骨骼疾病占37.7%，建築工、搬運工、電子零件組裝及食品加工等作業人員都是高風險群；其次為職業性聽力損失占28.2%，常見金屬零組件及紡織業工廠；第三為職業性皮膚疾病占15.2%，從事泥作、美髮及長期接觸化學品勞工最需注意。

為了保障勞工罹患職業疾病權益，勞動部於全國開設10家職業傷病防治中心，並於各區連結數家醫院，以就近提供勞工職業傷病因果關係診斷、諮詢及轉介等服務，並課以職業病通報義務。至今已有81家網絡醫院，平均每周開設240診次。

統計去年通報狀況，全年通報件數2,158件，通報最多的職業性肌肉骨骼疾病共813件，從事行業以「製造業」占29.2%最多，其次為「營造業」占19.4%、「住宿及餐飲業」占12.3%。

通報件數第二為職業性聽力損失609件，行業以「製造業」占94.6%最多。至於第三的職業性皮膚病329件，以「住宿及餐飲業」占27.7%最多。

勞動部職業安全署分析，職業性肌肉骨骼疾病主要是重複性動作、不當施力或負荷過重所導致傷害，常見職業別包括建築工、搬運工、電子零件組裝及食品加工等作業人員，易罹患腕隧道症候群、肌腱腱鞘炎或椎間盤突出等肌肉骨骼相關疾病，如未經適當治療或復健，可能會造成永久性傷害；建議雇主透過改善工作界面或提供適當輔助設施，減少勞工重複性不當施力或抬舉重物。

職業性聽力損失為一種永久性傷害，主要長期暴露於高噪音工作環境，造成感覺神經性聽力損失，但造成傷害過程中症狀常被輕忽，常見於金屬零件組裝加工業及紡織業等工廠，因研磨機、沖床、紡紗機等機械運轉產生的噪音危害。

職業性皮膚疾病則常見於從事餐飲、美容美髮、泥作及長期接觸化學品等作業之勞工，但因多數情形僅造成皮膚紅腫或搔癢，容易被忽略是工作因素所造成的傷害。