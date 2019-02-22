農產外銷平台 拚年銷60億美元

相關新聞
台灣常用大國體制拚經濟 謝金河：這才是問題所在2019-02-21 17:40
經部讓步 產創研發投抵率不加碼2019-02-21 23:42
業者剝削實習生 勞長許銘春：勞檢業者並開罰2019-02-21 18:58
航運界今年景氣如何？業界權威這樣分析2019-02-21 17:59
李雪雯／愛花錢是人性！想克制消費可以由「心理」入手2019-02-21 16:55
鬆綁七休一／特殊狀況 「急單」兩個定義2019-02-22 01:55
企業因應急單 盼鬆綁「七休一」規定2019-02-22 01:55
產創修法共識 研發投資抵減不加碼但可抵未分配盈餘稅2019-02-22 01:38
拚鄰國最低價 中油油價漲不動2019-02-22 01:20
中油擬刪「亞鄰最低價」 須報經部同意2019-02-21 23:34
經部讓步 產創研發投抵率不加碼2019-02-21 21:25
近十年最慘 汽車零組件上季產值年減逾一成2019-02-21 15:07
喝牛奶要先養牛 國際大廠紛紛投資綠電2019-02-21 12:35
去年農產品外銷金額創新高 政院：繼續拓展市場2019-02-21 12:17
智慧機械2018年產值創新高 蘇揆：團體戰的成果2019-02-21 12:08
美中貿易爭端不確定性高 我國製造業成長增幅減緩2019-02-21 11:20
台灣平均月薪近5.2萬元 是我拉低了平均？2019-02-21 10:58
製造業產值連九季成長 去年達14兆391億元2019-02-21 10:00
台塑化陳寶郎：油價暫穩 未來看川普動向2019-02-21 09:29
新世代金融基金會：比特幣是環境劇毒 無實體經濟效益2019-02-21 09:24
迎賓茶改開水、高層減薪 台船老董要如何翻轉台船虧損百億逆境？2019-02-21 09:16
名家觀點／洞悉多元思維 才是變局解方2019-02-21 00:55
機師罷工後續… 空服員控清算 華航：穿鑿附會2019-02-21 00:38
太陽能板 回收機制拍板2019-02-21 00:27
家族資產傳承 善用新型信託2019-02-21 00:23
台灣5％家族有接班計畫2019-02-21 00:23
水情緊！桃園下月起農田75折供水2019-02-21 00:21
釐清水電爭議 史上首度！經部率隊到環評大會2019-02-20 23:21
罷工談判 華航教戰手冊完全解析2019-02-20 15:44
天成花蓮蓋飯店 為何敢賣一晚38萬？專訪花東近20年最大投資案操盤人2019-02-15 10:27
勞保年金破產日再提前！棄月領改一次領真划算？2019-02-14 09:25
印度石化投資案破局 中油搞砸新南向指標性投資2019-02-13 15:46
川普也被騙！鴻海威州案「承諾多、實踐少」 回顧郭董跳票史2019-02-11 10:03
市場變數多 聚焦美中談判2019-02-11 01:09
張忠謀退休了 卻留夫人張淑芬繼續打拚奮鬥2019-02-05 09:33
台北「南西商圈」老來俏 愈夜愈美麗！2019-02-01 13:16
美中貿易間諜戰下 臺灣企業的因應之道2019-02-01 12:16
燃眉！中華電信迎戰退休潮 做了那些因應方案2019-01-31 14:04
家族企業傳承有解 信託公會建議這樣做2019-02-20 22:24
熱門文章
台灣平均月薪近5.2萬元 是我拉低了平均？2019-02-21 10:58
記這5個月關鍵數字 稅金可以省不少2019-02-21 15:26
台灣常用大國體制拚經濟 謝金河：這才是問題所在2019-02-21 17:40
中信調查：台幣及外幣存款 是最常用理財工具2019-02-21 21:31
中油傳換董座 工會轟戴謙連一級主管名字都叫不出2019-02-21 11:47
經濟解析／後張忠謀時代 法人憂3因素衝擊台積電獲利2019-02-21 12:36
遭韓國油品大戰波及 中油「亞鄰最低價」做了這件事2019-02-21 18:06
你退我進！TRUE YOGA接手PURE YOGA忠孝東路門市2019-02-21 16:41
傳遭撤換 中油董座戴謙「臨時有事」缺席春酒2019-02-21 13:37
智慧音箱出貨暢旺 鴻海、廣達吃定心丸2019-02-21 14:38
全球瘋搶老佛爺設計商品 台灣經銷商：不會哄抬價格2019-02-21 08:53
李雪雯／愛花錢是人性！想克制消費可以由「心理」入手2019-02-21 16:55
面板雙虎抗逆風 衝刺Mini LED產品2019-02-21 13:59
衝刺MINI LED 面板雙虎不同調2019-02-21 14:38
Vive獲肯定 宏達電獲選2019全球最具創新力企業2019-02-21 15:24
近十年最慘 汽車零組件上季產值年減逾一成2019-02-21 15:07
航運界今年景氣如何？業界權威這樣分析2019-02-21 17:59
金控家族股權架構不透明 金管會研議修法要求揭露2019-02-21 11:52
喝牛奶要先養牛 國際大廠紛紛投資綠電2019-02-21 12:35
同意發飛安獎金 華航人事支出增至近2億元2019-02-21 22:10
台塑化陳寶郎：油價暫穩 未來看川普動向2019-02-21 09:29
新世代金融基金會：比特幣是環境劇毒 無實體經濟效益2019-02-21 09:24
絕對不缺席5G 蔡力行：聯發科會在領先群2019-02-21 16:52
緯穎：資料中心產業今年盤整期 明年重回成長2019-02-21 18:01
台灣水果外銷 大陸市場占90%2019-02-21 10:50
貨櫃輪迎春燕！陽明董座：今年可望觸底反彈告別低迷2019-02-21 12:27
傳中油董座換人 工會批戴謙好大喜功2019-02-21 14:38
台灣常用大國體制拚經濟 謝金河：這才是問題所在2019-02-21 17:25
TRUE YOGA接手Pure Yoga 台灣高端瑜珈市場仍有可為？2019-02-21 18:03
價格下跌拖累 NAND大廠去年Q4營收季減16.8%2019-02-21 14:32
台船三大事業併進 今年力拚虧轉盈2019-02-21 16:06
報稅注意！所得額未超過50萬營利事業 營所稅率18%2019-02-21 20:29
思科攜手中華電信 推視訊會議月租服務2019-02-21 12:45
空服員挺罷工被關切 機師工會籲華航勿秋後算帳2019-02-21 11:04
華邦電 獲全球車用電子最高安全標準證書2019-02-21 18:06
創業達人／度假酒店背後企業家是誰？ 她從護理師變身女董事長2019-02-21 14:38
瞄準新世代族群 中壽導入新思維培訓課程2019-02-21 11:35
AI時代來臨 即時簡訊主動詢問提高刷卡額度2019-02-21 16:52
影╱海外資金回台 會計師提醒要評估這些問題2019-02-21 16:28
鄭文隆：台船力拚今年轉虧為盈2019-02-21 16:33
留言