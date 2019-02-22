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農產外銷平台 拚年銷60億美元

2019-02-22 00:12聯合報 記者林河名／台北報導

農委會將成立農產外銷平台專案小組。 圖／聯合報系資料照片
農委會將成立農產外銷平台專案小組。 圖／聯合報系資料照片
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蔡英文總統及行政院長蘇貞昌近來接連宣傳我國農產品去年出口總金額創下廿年新高。農委會昨天表示，將以國家團隊（Team Taiwan）概念，整合相關單位資源，成立「農產品外銷平台」，盼今年達成農產品出口六十億美元（約台幣一八六四億元）目標。

農委會表示，將成立外銷平台專案小組，從生產端輔導農友針對目標市場需求進行生產規畫，生產符合國際標準及規格的優質農產品。

農委會指出，成立農產品外銷平台可增加外銷百分之十，提高農民收益；未來將透過國家力量解決外銷供應鏈各環節問題，協助小農媒合外銷通路，提高農產品競爭力。

農委會行政院六四
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