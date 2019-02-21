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經部讓步 產創研發投抵率不加碼

2019-02-21 21:25聯合報 記者張語羚╱即時報導

行政院政委龔明鑫。聯合報系資料照／記者鄭清元攝影
行政院政委龔明鑫。聯合報系資料照／記者鄭清元攝影
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經濟部財政部今天再度針對「產業創新條例」修正案攻防，經協調後，研發投資抵減加碼五個百分點確定取消，改為未分配盈餘進行實質投資，可免課百分之五之營所稅。經濟部官員指出，接下來將由經濟部規畫草案，預計最快三月七日將修正案送入行政院會通過。

行政院政委龔明鑫今主持「產創條例」修正案審議會，據了解，經濟部、財政部在會中針對研發投資抵減是否加碼五個百分點數度攻防，雖然經濟部工業局長呂正華會前信誓旦旦表示，工業局只有一種版本，「就是要加碼」，不過最終還是讓步了。

產業創新條例將在今年底落日，經濟部日前預告修正部分條文內容，雖然財金部會已有共識將產創條例四大租稅優惠展延十年，但業界一直希望能加碼減稅，希望提高研發抵減率、新增人才培訓抵減優惠等項目，財政部與經濟部有不同意見。

據了解，經濟部、財政部於會中達成協議，研發投資抵減不加碼，維持現行的當年度營所稅額抵減百分之十五，或分三年內依次抵減百分之十，不過另行新增未分配盈餘進行實質投資，免課百分之五營所稅。

經濟部官員舉例，若未分配盈餘為一百萬元，原本都須繳交百分之五的營所稅，若將其中五十萬元拿出來進行實質投資，該部分可免課百分之五營所稅；不過昨天僅初步達成協議，將購買機器之實質投資納入，對於是否將人才培育等投資列入，仍需要詳細規劃。

官員也表示，有關技術入股及創作人（教授或研究人員）配獲學研機構股票的緩課稅優惠，若要比照員工獎酬緩課孰低課稅優惠，應再設定條件，獲配股票者須持有股票二年以上且在國內學研機構或產業從事相關研發活動，以確實發揮獎勵的效果。

經濟部官員指出，經濟部、財政部昨天達成共識後，接下來草案如何訂定將由經濟部規劃，預計最快三月七日會將「產創條例」修正案送入行政院會通過，盡快送立法院審議。

經濟部財政部營所稅
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