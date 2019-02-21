親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
多重投資熱點
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

北海道再現六弱強震 規模5.7

杜拜女網／決勝盤大逆轉 謝淑薇再拍落前球后晉4強

經濟部講清楚了！製造業「急單出貨」兩大定義

2019-02-21 20:14經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

經濟部去年以「急單」為由，向勞動部提出鬆綁七休一，當時勞動部表示須明確定義，才能列入所謂的「狀況特殊」。經濟部今（21）日說明「急單」兩大定義，一、立即性的訂單，短期內要出貨。二、一次性的訂單，依客戶指定日期要出貨。

經濟部表示，許多廠商反應大環境景氣波動不定，有時客戶急單出現時，卻受制於法規，擔心人力不足而不敢貿然接單，流失許多生意。

去年3月勞基法新制上路後，製造業急單就曾被列入討論，上回因「急單」定義不清，遭勞動部打回票。經濟部今天將「急單」定義講清楚，並列出彙整各行各業廠商的具體急單需求和理由，下周二、三將舉辦勞資討論，擬再次申請鬆綁七休一。

經濟部說明，目前申請欲適用急單特殊狀況，共有14種行業，包括玻璃製造業、水泥及混凝土製品製造業、塑膠製品製造業、印刷及其輔助業、黏土建築材料製造業、食品製造業、汽車零件製造業、金屬製品製造業、其他運輸工具及其零件製造業、機械設備製造業、電線電纜製造業、印刷電路板製造業、電子零組件製造業、和電腦、電子產品及光學製品製造業。

經濟部工業局長呂正華舉例，印刷電路板廠商反應客戶訂單要求「少量多樣」，手機的銷售狀況依景氣波動劇烈，遇到新機出品時，多為急單。另也有紡織業（含人造纖維製造業）者表示，印染時如出現色差情況遭退貨，整批貨品需要趕工重修，且交貨期一般只有兩周，希望能爭取狀況特殊的彈性空間。

依產業特性，每種業別交貨期間不同，少至1天出貨的水泥及混凝土製造業，較長的訂單交貨期也有達90天的電線電纜製造業等。呂正華說，廠商有需求，經濟部會依循程序爭取彈性空間，希望法規不要綁死，讓業者不敢接單。

呂正華並強調，尤其面對全球的競爭，在製造業能多一點彈性，確實會讓台灣比較有發揮的空間，以免「空有一身好功夫」。

製造業經濟部勞動部
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

業者剝削實習生 勞長許銘春：勞檢業者並開罰

2019-02-21 18:58

航運界今年景氣如何？業界權威這樣分析

2019-02-21 17:59

李雪雯／愛花錢是人性！想克制消費可以由「心理」入手

2019-02-21 16:55

近十年最慘 汽車零組件上季產值年減逾一成

2019-02-21 15:07

喝牛奶要先養牛 國際大廠紛紛投資綠電

2019-02-21 12:35

去年農產品外銷金額創新高 政院：繼續拓展市場

2019-02-21 12:17

智慧機械2018年產值創新高 蘇揆：團體戰的成果

2019-02-21 12:08

美中貿易爭端不確定性高 我國製造業成長增幅減緩

2019-02-21 11:20

台灣平均月薪近5.2萬元 是我拉低了平均？

2019-02-21 10:58

製造業產值連九季成長 去年達14兆391億元

2019-02-21 10:00

台塑化陳寶郎：油價暫穩 未來看川普動向

2019-02-21 09:29

新世代金融基金會：比特幣是環境劇毒 無實體經濟效益

2019-02-21 09:24

迎賓茶改開水、高層減薪 台船老董要如何翻轉台船虧損百億逆境？

2019-02-21 09:16

名家觀點／洞悉多元思維 才是變局解方

2019-02-21 00:55

叫車平台涉中資 將追查

2019-02-21 00:46

機師罷工後續… 空服員控清算 華航：穿鑿附會

2019-02-21 00:38

太陽能板 回收機制拍板

2019-02-21 00:27

家族資產傳承 善用新型信託

2019-02-21 00:23

台灣5％家族有接班計畫

2019-02-21 00:23

水情緊！桃園下月起農田75折供水

2019-02-21 00:21

台灣綠電哪裡來？ 經部大盤點

2019-02-20 23:49

釐清水電爭議 史上首度！經部率隊到環評大會

2019-02-20 23:21

逾八成中小企業主想傳子 信託公會開解方

2019-02-20 20:29

機師駕駛艙打瞌睡遭爆料 華航：已懲處

2019-02-20 19:57

華航機師合法罷工落幕 勞動法學者：反對設預告期

2019-02-20 19:29

1月對台投資額「3降」 陸資大減96%

2019-02-20 17:44

CIP及中鋼3風場已簽購售電合約 均採階梯式費率

2019-02-20 17:25

砂石短缺、業者叫苦連天 工程會允許展延工期

2019-02-20 17:04

吳子嘉爆華航罷工是派系鬥爭 林濁水：有夠無釐頭

2019-02-20 16:42

罷工談判 華航教戰手冊完全解析

2019-02-20 15:44

影／空服員挺機師罷工遭算帳？ 華航：不同工會穿鑿附會

2019-02-20 15:25

景氣轉弱 國泰調查：民眾經濟信心持穩、風險偏好彈升

2019-02-20 15:08

天成花蓮蓋飯店 為何敢賣一晚38萬？專訪花東近20年最大投資案操盤人

2019-02-15 10:27

勞保年金破產日再提前！棄月領改一次領真划算？

2019-02-14 09:25

印度石化投資案破局 中油搞砸新南向指標性投資

2019-02-13 15:46

川普也被騙！鴻海威州案「承諾多、實踐少」 回顧郭董跳票史

2019-02-11 10:03

市場變數多 聚焦美中談判

2019-02-11 01:09

張忠謀退休了 卻留夫人張淑芬繼續打拚奮鬥

2019-02-05 09:33

台北「南西商圈」老來俏 愈夜愈美麗！

2019-02-01 13:16
看更多

熱門文章

台灣平均月薪近5.2萬元 是我拉低了平均？

2019-02-21 10:58

記這5個月關鍵數字 稅金可以省不少

2019-02-21 15:26

工具機展 百人陸團來採購

2019-02-20 23:56

中油傳換董座 工會轟戴謙連一級主管名字都叫不出

2019-02-21 11:47

台灣常用大國體制拚經濟 謝金河：這才是問題所在

2019-02-21 17:40

經濟解析／後張忠謀時代 法人憂3因素衝擊台積電獲利

2019-02-21 12:36

機師罷工後續… 空服員控清算 華航：穿鑿附會

2019-02-21 00:38

中油董座換人 傳「能源專家」歐嘉瑞接任

2019-02-20 23:56

全民退休投資專案啟動 九檔基金7月底上線銷售

2019-02-20 21:29

美光深耕台灣 將徵才千人

2019-02-20 23:47

中信銀衝刺海外 訂五年大計

2019-02-21 00:25

傳遭撤換 中油董座戴謙「臨時有事」缺席春酒

2019-02-21 13:37

台商海外資金匯回租稅優惠 政院指示再加碼

2019-02-20 22:33

你退我進！TRUE YOGA接手PURE YOGA忠孝東路門市

2019-02-21 16:41

太陽能板 回收機制拍板

2019-02-21 00:27

全球瘋搶老佛爺設計商品 台灣經銷商：不會哄抬價格

2019-02-21 08:53

台商投資重點產業 擬再降稅

2019-02-20 23:55

遭韓國油品大戰波及 中油「亞鄰最低價」做了這件事

2019-02-21 18:06

智慧音箱出貨暢旺 鴻海、廣達吃定心丸

2019-02-21 14:38

大巨蛋傳換手 6月可望解套

2019-02-20 23:48

金融債發行潮 一銀、遠銀點火

2019-02-21 00:24

叫車平台涉中資 將追查

2019-02-21 00:46

高雄釋地 壽險業興致高

2019-02-21 00:37

實質受益人認定 跨大步

2019-02-20 23:51

美光在台DRAM製程升級 加速度

2019-02-20 23:20

戴爾推電競新品 叫陣雙A、微星

2019-02-20 23:45

家族傳承藏身海內外 今年面臨這些挑戰

2019-02-20 21:28

全民退休投資專案 要選出三投信

2019-02-20 23:51

李雪雯／愛花錢是人性！想克制消費可以由「心理」入手

2019-02-21 16:55

中信銀兩招攻陸 併購、改制子行

2019-02-21 00:24

面板雙虎抗逆風 衝刺Mini LED產品

2019-02-21 13:59

家族資產傳承 善用新型信託

2019-02-21 00:23

誠美材控子公司非常規關係人交易 茂豐否認

2019-02-20 21:36

台塑化陳寶郎：油價暫穩 未來看川普動向

2019-02-21 09:29

金控家族股權架構不透明 金管會研議修法要求揭露

2019-02-21 11:52

Vive獲肯定 宏達電獲選2019全球最具創新力企業

2019-02-21 15:24

歐嘉瑞...科班出身 接地氣

2019-02-20 23:48

衝刺MINI LED 面板雙虎不同調

2019-02-21 14:38

喝牛奶要先養牛 國際大廠紛紛投資綠電

2019-02-21 12:35

釐清水電爭議 史上首度！經部率隊到環評大會

2019-02-20 23:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top