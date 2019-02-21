經濟部講清楚了！製造業「急單出貨」兩大定義

2019-02-21 20:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



經濟部去年以「急單」為由，向勞動部提出鬆綁七休一，當時勞動部表示須明確定義，才能列入所謂的「狀況特殊」。經濟部今（21）日說明「急單」兩大定義，一、立即性的訂單，短期內要出貨。二、一次性的訂單，依客戶指定日期要出貨。

經濟部表示，許多廠商反應大環境景氣波動不定，有時客戶急單出現時，卻受制於法規，擔心人力不足而不敢貿然接單，流失許多生意。

去年3月勞基法新制上路後，製造業急單就曾被列入討論，上回因「急單」定義不清，遭勞動部打回票。經濟部今天將「急單」定義講清楚，並列出彙整各行各業廠商的具體急單需求和理由，下周二、三將舉辦勞資討論，擬再次申請鬆綁七休一。

經濟部說明，目前申請欲適用急單特殊狀況，共有14種行業，包括玻璃製造業、水泥及混凝土製品製造業、塑膠製品製造業、印刷及其輔助業、黏土建築材料製造業、食品製造業、汽車零件製造業、金屬製品製造業、其他運輸工具及其零件製造業、機械設備製造業、電線電纜製造業、印刷電路板製造業、電子零組件製造業、和電腦、電子產品及光學製品製造業。

經濟部工業局長呂正華舉例，印刷電路板廠商反應客戶訂單要求「少量多樣」，手機的銷售狀況依景氣波動劇烈，遇到新機出品時，多為急單。另也有紡織業（含人造纖維製造業）者表示，印染時如出現色差情況遭退貨，整批貨品需要趕工重修，且交貨期一般只有兩周，希望能爭取狀況特殊的彈性空間。

依產業特性，每種業別交貨期間不同，少至1天出貨的水泥及混凝土製造業，較長的訂單交貨期也有達90天的電線電纜製造業等。呂正華說，廠商有需求，經濟部會依循程序爭取彈性空間，希望法規不要綁死，讓業者不敢接單。

呂正華並強調，尤其面對全球的競爭，在製造業能多一點彈性，確實會讓台灣比較有發揮的空間，以免「空有一身好功夫」。