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「智慧機械產業推動」上路一年 經濟部說明五大成果

2019-02-21 18:01經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

經濟部21日於行政院報告「智慧機械產業推動方案」進度，並說明五大成果，分別為導入智慧機上盒、推動智慧製造輔導團、建置試營運場域、六大生態體系和規劃智慧機械投資抵減。經濟部表示，2017年我國機械業產值已突破兆元大關，去年機械業產值更達約新台幣1.2兆元，續創新高。

自去年上半年起，導入智慧機上盒（SMB），至今已促成八類產業、1300台設備機台聯網，包括金屬零件、機械設備、車輛零件、塑膠製品等產業，今年預計再加碼推動導入1,500台。

安裝在機器上的智慧機上盒，可擷取機器在生產製作過程的資訊，擷取連網路傳送至伺服器，並轉換成數位化資料，管理者可以透過終端機（手機、電腦）看到整個生產所有的資訊，有效減少人工彙整資訊時間，大幅提高生產效率。

第二，推動「智慧製造輔導團」協助中小企業智慧升級。經濟部工業局局長呂正華說明，與過去不一樣的地方在於「醫藥分離」由顧問專家團體主動至廠商訪視，了解困難後，透過媒合平台找到可以解決該困難的技術服務團隊。

經濟部工業局說明，總計去年輔導團隊共訪視324家中小企業，其中有58家研提政府資源，52家自行52家自行與SI業者合作，另有214家（約66％）廠商仍在評估。

第三，為連結在地，於台中建置了「智慧製造試營運場域」，提供未來中小企業示範觀摩，如欲從事智慧製造，可以很快速的打樣，依照企業自己想投入多少、投入到什麼程度來規劃智慧升級。

第四，建立智慧機械「六大生態體系」，協助已達生產線數位化的大型廠商，加速推動邁入智慧製造。六大產業包括印刷電路板、紡織、金屬、運具、工具機及半導體設備產業，結合系統整合（SI）業者，建立智慧零組件、單機、整線、整廠智慧化解決方案，帶動整體產業智慧升級。

最後，經濟部表示，為呼應產業需求、加速投資智慧製造，去年第4季規劃「智慧製造投資抵減」內容，目前行政院已通過並函送立法院。

呂正華說明，方案內容適用農、工業，分為三年，從2019年1月1日（可回溯）至2021年12月31日，投資額度100萬至10億元。抵減方式有二，若當年全部抵減完畢，抵減率為5％，三年內分次抵減，則下降至3％。

智慧機械經濟部
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