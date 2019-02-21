航運界今年景氣為何？業界權威這樣分析

2019-02-21 17:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



陽明海運董事長謝志堅今（21）日表示，今年整體貨櫃航運產業的供需情況比去年好，去年仍舊是「供大於求」，今年反轉為「需求高於供給」，但美中貿易戰為美國經濟前景一大變數，加上英國脫歐也對歐洲經濟帶來不確定性，他對今年貨櫃航運展望看法是「審慎」，但「不悲觀」。

陽明預計3月底公布2018年財報，雖然去年第四季遠東-美國航線貨量因貿易戰引發的「出貨潮」而暴增，但因當季部分的營收認列至今年1月，加上去年第四季船用燃油仍處於每噸400美元以上高位，且貨量占比達三成的遠東-歐洲線運價疲軟，法人估去年第4季由虧轉盈仍有難度，最快今年第3季才能終結連六季虧損局面。

另外，2018年至2020年陽明將有18艘「高價長租船」退出營運，去年已有七艘退出（今年七艘、明年四艘），減少營運成本效益將於今年顯現。陽明今日上漲0.1元，收在8.95元。

陽明今天舉行媒體春酒餐敘，謝志堅表示，市場供需是決定貨櫃航運產業枯榮最關鍵的原因，據海運諮詢機構Alphaliner預估，去年艙位供給成長率為5.7%、貨載需求成長率為4.4%，市場呈現「供大於求」，加上油價高漲，導致第3季為止，各家貨櫃航運公司都經營艱苦。

謝志堅說，陽明去年整體運費較前年減少2億美元，燃油支出也較前年增加2億美元，這兩個因素就導致盈餘減少4億美元。因此，陽明想方設法開源節流，讓去年第3季僅小虧9億元。

展望今年，謝志堅認為今年整體市況優於去年，主因明年低硫油新規將上路，部分船舶進廠安裝脫硫器而無法營運，部分船舶太過老舊直接汰除，導致艙位供給成長率降至3.2%，低於貨載需求成長率3.8%。

謝志堅強調，去年第四季遠東-美國線運價雖高，但歐洲線運價因供給過多而疲軟，這個情況今年將大幅改善，因為去年共有高達70艘1萬TEU（20呎櫃）以上的大船下水，今年只有57艘。大船主要配置在歐美等遠洋航線，供給減少有助運價反彈。

謝志堅提醒，今年供需雖較去年明顯改善，但仍要關注3月1日美中貿易戰是否趨緩，以及3月29日英國脫歐是否衝擊歐洲市場的購買力等不確定因素。