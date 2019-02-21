台灣常用大國體制拚經濟 謝金河：這才是問題所在

2019-02-21 17:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳智華 ╱即時報導



大家都想拚經濟，但台灣要怎麼拚才對?財信傳媒董事長謝金河今天在臉書貼文分析小經濟體的拚經濟之道，並分享澳門、香港及新加坡成功的例子。他直指，台灣是標準的小經濟體，但常以大國體制拼經濟，這才是問題所在。

謝金河指出，一個經濟體在人口紅利消失後，成長趨緩勢必成為常態，此時要讓經濟繼續保持成長，只有靠外力，最簡單的的方式是拼觀光，讓外人進來消費，増強內需的實力。另一個方法是讓外國的錢存進來，讓自己成為財富管理中心。

他舉例說，亞洲的小型經濟體中，澳門、香港及新加坡都把這兩樣精神發揮到極致。澳門人口62萬人，但外來觀光客高達3590萬人次，幾乎是本地人口的60倍。只靠一招賭業，全世界最好的休閒娛樂度假飯店都齊聚澳門。

再看香港，700萬人，但是到港旅客6510萬人次，幾乎是本地人口的10倍；新加坡人口560萬人，但是到新加坡旅遊的人數高達1850萬人次，是本地人口的3倍。

謝金河說，台灣有2300萬人，但到台灣的外來遊客只有1000萬出頭，是本地人口的四成，代表台灣有很大發展觀光的空間。但台灣若有人說發展澳門的賭業，一定會遭民眾反對。

他表示，另一個是積極招來投資移民，但這幾十年下來，台灣只爭取外勞，很少看到政府努力爭取高資產族的投資移民。香港及新加坡以超低稅率爭取高資產族把資金帶來，成為財富管理重心，台灣有錢人則把錢放在香港，新加坡。

謝金河指出，很多人常說台灣有效稅率全世界最低，但為什麼沒有人把財富管理業務放在台灣？