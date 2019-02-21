台灣常用大國體制拚經濟 謝金河：這才是問題所在

2019-02-21 17:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



財信傳媒董事長謝金河。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

財信傳媒董事長謝金河今（21）日在臉書以「小經濟體的拚經濟之道」為題發文指出，一個經濟體在人口紅利消失後，成長趨緩勢必成為常態，這個時候要讓經濟繼續保持成長，只有靠外力，最簡單的的方式是拚觀光，另外就是讓外國的錢存進來，讓自己成為財富管理中心；他強調：「台灣是標準的小經濟體，但是我們常以大國體制拚經濟，這才是問題所在。」

謝金河表示，亞洲的小型經濟體中，澳門，香港，新加坡都把這兩樣精神發揮到極致。澳門人口只有62萬人，但外來觀光客高達3,590萬人次，幾乎是本地人口的60倍，這是最極端的手段；澳門只靠一招賭業，全世界最好的休閒娛樂渡假飯店都齊聚澳門。

香港700萬人，到港旅客6,510萬人次，幾乎是本地人口的10倍，新加坡人口560萬人，但到新加坡旅遊的人數高達1,850萬人次，是本地人口的3倍。台灣2,300萬人，但到台灣的外來遊客只有1,000萬出頭，是本地人口的四成。

謝金河認為，這代表台灣有很大發展觀光的空間。但是，台灣若有人說發展澳門的賭業，一定會遭到民眾反對。另一個是積極招徠投資移民，但這幾十年下來，台灣只爭取外勞，很少看到政府努力爭取高資產族的投資移民。

還有像香港，新加坡以超低的稅率爭取到高資產族把資金停泊在這裡，成為財富管理重心，台灣有錢人把錢放在香港，新加坡。「我們常常說台灣有效稅率全世界最低，但為什麼沒有人把財富管理業務放在台灣？」謝金河說：「台灣是標準的小經濟體，但是我們常以大國體制拚經濟，這才是問題所在。」