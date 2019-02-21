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近十年最慘 汽車零組件上季產值年減逾一成

2019-02-21 15:07經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

經濟部公布去年製造業產值統計，車市寒風難以抵禦，汽車零組件去年第4季產值888億元，較上年同季減少10.82%，為2009年第3季以來最大減幅。

經濟部指出，去年第4季全球景氣降溫，製造業產值達3兆6,040億元、年增4.84%，雖然連續第9季正成長，但增幅已見趨緩。

其中，國產轎車受到車市買氣走緩，以及進口車大軍壓境等影響而減產，加上外銷市場需求不振，連帶影響汽車零組件產值同步下滑，去年第4季產值888億元，年減幅度超過一成；全年產值為3,640億元，年減5.36%。

另一方面，電子零組件業產值9,948億元，為歷年單季次高，僅次於2014年第4季的9,995億元，較上年同季增加1.40%，已是連續第10季正成長；全年產值為3兆7,917億元，也是歷年最高，年增2.59%。

經濟部分析，主要是因新興科技應用拓展及半導體先進製程需求續增，帶動晶圓代工生產攀升，積體電路業產值達4,203億元，創歷年單季新高，年增9.42%。

至於化學原材料業產值4,865億元，較上年同季增加2.73%，連續第九季正成長，主因上年同期部分廠商安排檢修，以及國際原油價格上年同期處於相對低檔，比較基期偏低，但近期國際油價回落，市場買氣轉趨觀望，增幅明顯走緩。全年產值2兆25億元，年增12.20%。

基本金屬業產值則為3,804億元，較上年同季增加8.88%，連續第十季正成長，主因上年同期國內鋼鐵大廠高爐及熱軋產線歲修，比較基數偏低，加上鋼價上揚，推升鋼胚、熱軋鋼捲板及鋼筋等增產。全年產值為1兆5,081億元，年增11.96%。

電腦電子產品及光學製品業產值1,814億元，較上年同季增加9.12%，為2011年第4季以來最大增幅，主因伺服器廠商提高國內生產比重，加上網通設備、工業電腦、固態硬碟及電腦設備零件因需求增加，產值上揚，但行動裝置因市場競爭劇烈而減產，抵銷部分增幅。全年產值為6,410億元，年增0.72%。

機械設備業產值1,871億元，創下歷年單季第3高，較上年同季增加3.34%，連續第九季正成長，主因在智慧製造潮流驅動下，產業設備自動化、智慧化需求殷切，帶動線性滑軌、半導體生產設備、輸送設備等產值成長。全年產值以7,231億元寫下歷年新高，年增7.57%。

車市寒風難以抵禦，汽車零組件去年第4季產值888億元，較上年同季減少10.82%...
車市寒風難以抵禦，汽車零組件去年第4季產值888億元，較上年同季減少10.82%。 記者趙惠群／攝影
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資料來源：經濟部統計處
資料來源：經濟部統計處
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