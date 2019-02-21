去年農產品外銷金額創新高 政院：繼續拓展市場

2019-02-21 12:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



去年台灣農產品出口金額創20年來新高。 聯合報系資料照 分享 facebook

行政院農委會今（21）日於行政院會進行「台灣農產品外銷平台與勵進作為」報告，行政院長蘇貞昌裁示，去年台灣農產品出口金額創20年來新高，為分散過去過度集中單一市場的風險，也持續拓展其他新興市場。

蘇揆表示，台灣2018年農產品外銷出口金額達54.7億美元，不僅創下20年來新高，出口到中國的金額達12.7億美元，成長23％，也創新高；為分散過去過度集中單一市場的風險，也持續拓展其他新興市場，因此出口至新南向國家，也都穩定成長。

蘇揆認為，好的農產外銷成果是來自好的農漁產品，以及農漁民和相關政府部門的努力，請農委會持續結合各界力量，對外要把台灣的農產品用國家的力量廣布通路、大力推銷，媒合更多的訂單，讓外銷數字可以反映在農民實質收益上；對內也要避免產銷失衡，做好產銷預警機制，穩定農產品價格，維護農民收益。

蘇揆指示，面對競爭激烈的國際農產貿易環境，農委會在推動農產品外銷上，不僅要針對目標市場需求進行生產規劃，落實產地集貨、分級，完善冷鏈物流，來提升外銷農產品的質與量，也要更積極結合相關資源，一方面透過外銷平台的成立，媒合農民、貿易商及出口業者，建立合作關係，同時也要從生產端輔導農友，進行品質控管，做好整體外銷供應鏈的整合。