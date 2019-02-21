智慧機械2018年產值創新高 蘇揆：團體戰的成果

2019-02-21 12:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影 分享 facebook 經濟部今（21）日於行政院院會院進行「智慧機械產業推動方案進度及成果」報告，行政院長蘇貞昌裁示，該方案推動以來，不只產值在2017年即已突破兆元，2018年更持續創新高，成長7.3%，達新台幣1.18兆元。感謝經濟部、科技部、教育部等相關部會，以及產業公協會、相關業者與地方政府的共同努力，這就是政府與民間合作、中央與地方合作，團結力量大的拚經濟範例。

蘇揆裁示，推動智慧機械主要目的是將台灣由過去的精密機械，升級為智慧製造，創造就業並擴大整廠整線輸出，讓台灣成為全球智慧機械及高階設備關鍵零組件的研發製造中心。後續請相關部會持續整合產學研能量，針對公協會的建言，擴大推動輔導計畫、積極培育跨領域人才，加強輔導中小企業轉型發展。

另外，行政院已於2018年12月20日院會通過「產業創新條例」修正草案，提供業者購置智慧機械設備，享有投資抵減。請經濟部及財政部積極對外說明，並爭取立法通過，以提高業者投資意願，加速智慧製造升級腳步。

蘇揆指示，為擴大機械產業國際輸出，切入國際供應鏈體系，並與新南向國家廠商產業合作，請外交部駐外館主動提供廠商適時協助（如海外展銷展覽等），勿讓廠商在國際上單打獨鬥。