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智慧機械推動有成 經濟部今年加碼推動智慧機上盒

2019-02-21 11:46經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

我國機械業產值已於2017年突破兆元大關，去年更以1.18兆元再締新猷，智慧機械產業推動方案有成。經濟部表示，中小企業導入智慧機上盒（SMB），大幅提高生產效率，今年將再加碼推動導入1,500台設備聯網，協助更多的企業提升數位化能力。

經濟部今（21）日在行政院會報告「智慧機械產業推動方案」進度及成果。

在「連結在地」方面，透過與地方政府合作，結合地方都市規劃，建置「智慧製造試營運場域」，展示國產化設備混線客製化的示範產線，針對不同智慧化程度的業者，提供快速打樣及試作量產服務，廠商可依自身需求分階段選用不同設備進行產業升級，啟用迄今已逾1,400家廠商、3,800人次參訪，並已協助國內廠商導入相關智慧化應用。

同時，透過「智慧製造輔導團」，主動出擊提供諮詢診斷與技術服務，協助國內中小企業導入智慧製造找答案，其中58家廠商運用政府輔導資源，帶動廠商投資8.55億元，加速企業朝智慧製造升級轉型邁進。

在「連結未來」方面，推動中小企業導入智慧機上盒，已經促成包括金屬零件、機械設備、車輛零件、塑膠製品等八類產業1,300台設備聯網，減少人工彙整資訊時間，大幅提高生產效率。

經濟部指出，該項做法獲得機械相關公協會讚許，將原有傳統的生產線轉型成高科技的智慧產線，行政院長蘇貞昌也給予肯定，並請相關部會持續擴大對於廠商的服務。

經濟部表示，由於先前業者申請踴躍、欲罷不能，今年將再加碼推動導入1,500台設備聯網，以協助更多的企業提升數位化能力。

另一方面，為建立智慧機械六大生態體系，協助已經達到生產線數位化的大型廠商，加速推動其邁入智慧製造，結合系統整合（SI）業者與印刷電路板、紡織、金屬、運具、工具機及半導體設備產業等標竿企業，建立智慧零組件、單機、整線、整廠智慧化解決方案，後續並透過觀摩方式，逐步進行典範轉移，帶動整體產業智慧升級。

在「連結國際」方面，藉由國際連結策略，強化歐美日及新南向智慧機械產業交流，協助國內企業成功將我國聯網機台整體解決方案輸出泰國、馬來西亞等東南亞市場，奠定新南向智慧製造市場基礎，有助於開發在新南向鄰近國家等產業應鏈；並將我國協作型機器人整合技術，成功切入歐洲、日本等市場，未來將持續與歐美日產業連結，並與新南向國家廠商產業合作，強化我國機械產業整廠整線國際輸出。

經濟部指出，為了鼓勵企業加速朝智慧化升級，並且鼓勵台商回投資，已與財政部合作著手規劃推動產業創新條例修法，企業在2019年至2021年間投資於智慧機械的支出，將給予營所稅投資抵減優惠，單年抵減享受5%抵減率，分3年則抵減率為3%，待立法院三讀通過後即可實施。

智慧機械經濟部
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