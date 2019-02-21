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美中貿易爭端不確定性高 我國製造業成長增幅減緩

2019-02-21 11:20經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

經濟部今（21）日公布2018年第4季受到全球景氣降溫影響，製造業產值3兆6,040億元，較上季減0.70%，但較上年同季仍增4.84%，為連續第九季正成長，但增幅減緩。

展望未來，經濟部表示，全球經濟成長放緩需求減弱、消費性電子產品及相關產業的淡季效應，以及美中貿易爭端的不確定性，將抑制我國製造業生產動能，加上農曆春節工作天數減少，預估2019年第1季製造業產值將較上季減少。

經濟部指出，若依行業觀察，石油及煤製品業、化學原材料業及基本金屬業因上年同期部分廠商安排檢修，比較基數低，加上國際原物料價格較上年同期高，致產值分別年增25.26%、2.73%及8.88%；機械設備業因產業設備自動化、智慧化需求續增，產值年增3.34%，但受到美中貿易紛爭干擾，海外投資需求轉趨保守，年增幅度為2017年第2季以來最低。

至於科技產業中，電腦電子產品及光學製品業因伺服器廠商提高國內生產比重，加上網通設備、工業電腦、固態硬碟及電腦設備零件因需求增加，使得產值年增9.12%。

電子零組件業年增1.40%，增幅減緩，其中積體電路業受惠於新興科技應用拓展及半導體先進製程需求續增，使得產值4,203億元，為歷年單季新高，年增9.42%，而液晶面板及其組件業則因中小尺寸面板需求減少及大尺寸面板價格續跌，年減4.94%，抵銷部分增幅。

經濟部指出，2018年全年製造業產值14兆391億元，年增6.49%，延續上年正成長走勢，主要以化學原材料業、石油及煤製品業、基本金屬業因原物料價格相對高檔，分別年增12.20%、26.27%及11.96%，增幅較大。

電子零組件業產值3兆7,917億元（年增2.59%），機械設備業產值7,231億元（年增7.57%），同為歷年新高；電腦電子產品及光學製品業亦增0.72%；汽車及其零件業因國產車買氣走緩及進口車搶市，產値年減5.36%。

經濟部今（21）日公布2018年第4季受到全球景氣降溫影響，製造業產值3兆6,0...
經濟部今（21）日公布2018年第4季受到全球景氣降溫影響，製造業產值3兆6,040億元，較上季減0.70%，但較上年同季仍增4.84%，為連續第九季正成長，但增幅減緩。 圖／經濟部提供
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