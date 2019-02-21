製造業產值連九季成長 去年達14兆391億元

2019-02-21 10:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



根據經濟部統計，去年第4季我國製造業產值3兆6,040億元，已是連續第九季正成長，但受到全球景氣降溫影響，增幅略有減緩；全年製造業產值達14兆391億元，同樣延續正成長態勢，由於當前仍有眾多利空因素，預料今年第1季製造業產值將呈季減。

根據統計，去年第4季製造業產值3兆6,040億元，季減0.70%、年增4.84%。按中行業觀察，石油及煤製品業、化學原材料業及基本金屬業，由於上年同期部分廠商安排檢修，比較基數較低，加上國際原物料價格攀升，以致產值分別年增25.26%、2.73%及8.88%。

機械設備業雖因產業設備自動化、智慧化需求續增，產值年增3.34%，但受到美中貿易紛爭干擾，海外投資需求轉趨保守，年增幅度為2017年第2季以來最低。

至於科技產業中，電腦電子產品及光學製品業因伺服器廠商提高國內生產比重，加上網通設備、工業電腦、固態硬碟及電腦設備零件因需求增加，產值年增9.12%。

電子零組件業年增1.40%，增幅減緩，其中積體電路業受惠於新興科技應用拓展，以及半導體先進製程需求續增，產值4,203億元，為歷年單季新高，年增9.42%，液晶面板及其組件業則因中小尺寸面板需求減少，加上大尺寸面板價格續跌，年減4.94%，抵銷部分增幅。

若以全年而言，製造業產值達14兆391億元，年增6.49%，主要以化學原材料業、石油及煤製品業、基本金屬業因原物料價格相對高檔，分別年增12.20%、26.27%及11.96%，增幅較為顯著。

其中，電子零組件業產值3兆7,917億元（年增2.59%），機械設備業產值7,231億元（年增7.57%），同為歷年新高。電腦電子產品及光學製品業也增0.72%，汽車及其零件業則因國產車買氣走緩，加上進口車大軍壓境，產値年減5.36%。

經濟部分析，由於全球經濟成長放緩需求減弱、消費性電子產品及相關產業的淡季效應，以及美中貿易爭端之不確定性，將抑制我國製造業生產動能，加上農曆春節工作天數減少，預估今年第1季製造業產值將較上季減少。