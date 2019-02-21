空服員控清算 華航：穿鑿附會

2019-02-21 00:38 聯合報 記者 聯合報 記者 洪安怡 ／台北報導



空服員職業工會理事朱良駿表示，臉書上聲援機師罷工貼文，遭華航秋後算帳。 記者陳柏亨／攝影 分享 facebook

華航歷經機師罷工後，今起所有航班將依表訂班表營運，期間旅客行程延誤所衍生的費用，申請賠償的官網也預計最快今天上線。桃園市空服員職業工會昨則舉行記者會說，華航正約談、關切有在臉書等社群聲援機師罷工的空服員，要求刪文、道歉或寫報告，恐違反工會法。但華航強調，是不同議題、不同工會穿鑿附會，也未執行任何懲處。

空職工理事朱良駿指出，最近至少有十多位會員反應接到公司電話，有些被要求刪文，甚至是要求簽名留存，他希望機師罷工紛擾結束就結束了，不要再對組員秋後算帳，若還用激化勞資對立的方式處理，對華航形象也不好。

華航企業工會秘書林芸說，不管站在保障勞工權利的立場，或是言論自由的基本人權，都不應發生類似情事。

但華航說，指控是不同議題、不同工會及不同目的的穿鑿附會，機師罷工期間，有媒體描述「空服員用恐嚇攻勢霸凌機師」，已有多起案例涉及類似行為，若屬實恐涉及威脅和危害飛行員飲食安全，基於內部紀律與乘客安全進行必要釐清，對受霸凌的組員也進行輔導與關懷，未執行任何懲處，部分相關當事者已主動與公司聯繫，表達純粹為同事間起鬨玩笑話，對於造成外界揣測深感抱歉並已刪文。

機師工會理事長李信燕前晚參加講座時透露，當時在春節、二二八、清明連假三時間點進行選擇，最後大家都支持春節罷工，且宣布罷工前一小時，交通部長林佳龍已得到消息並致電給她，盼工會能踩煞車，但她告訴部長為時已晚。