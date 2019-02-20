家族企業傳承有解 信託公會建議這樣做

2019-02-20 22:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



信託公會20日表示，中小企業主可用家族財產設立「閉鎖性股份有限公司」，掌控家族企業經營權，並用閉鎖公司為委託人及受益人，設立自益信託來管理家族企業的所屬公司，輔以相關委員會等決策機制，讓股權世代傳承於家族內，確保公司永續經營。

信託公會參考美國、日本、新加坡案例，委請學者專家研擬國內適合的家族信託模式，並在20日舉辦研討會，邀請萬國法律事務所針對我國中小企業主適用的家族信託模式分享研究成果。

萬國法律事務所律師洪凱倫說，閉鎖性股份有限公司，指股東人數不超過50人，並於章程定有「股份轉讓限制」的非公開發行股票公司，應用於家族股權傳承，可解決家族股份旁落他人的風險。

另外，董事選任的彈性、複數表決權，及無表決權特別股的設計，可避免股權移轉下一代後，失去對公司的控制權。

萬國法律事務所律師范瑞華表示，家族信託的維繫，取決於內部建立良好決策機制，例如建置投資委員會、分配委員會輔佐閉鎖公司內部運作，透過委員會之專業人士參與投資、分配決議，有助達成家族財產投資多樣化、分散風險及利益分配合理化，避免部份家族成員過度干涉。

受託人可依閉鎖公司的指示，執行相關管理事項。對照美國實際案例，家族信託已成功協助包含洛克斐勒家族、甘迺迪家族及卡內基家族等，永續性地傳承家族財富。

信託公會祕書長呂蕙容表示，如果國內企業主對家族信託認識不深，可先利用「遺囑信託」進行規劃，待企業主建立對信託的信心後，再轉為完整的多代傳承家族信託。

例如，家族企業主已選定接班人，但認為交出管理權為時尚早，可利用遺囑信託，讓股權於死後才發生轉讓接班，並在遺囑限制信託的受益權不得轉讓給非家族的成員，防止家族股權分散。

不過，利用遺囑信託規劃家族傳承，仍有立遺囑人僅能規劃自己這一代，及遺囑內訂定信託受益權不得轉讓予非家族成員，無法排除債權人強制執行等缺點。

企業主若想要家族世代傳承，仍應建置完整的家族信託模式。