中油董事長戴謙傳異動 勞工董事：早如此何至於斯

2019-02-20 20:43 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



中油今天下午在台北開董事會，由董事長戴謙主持，傍晚就傳出戴將下台走人的消息。與會董事說，席間都沒有提及董座人事相關內容，但大家應該都「心照不宣」；今天的董事會也一反過去的劍拔弩張，氣氛格外平和，讓董事有感而發：早如此，何至於斯呢？

戴謙2017年11月接任中油董事長，爭議不斷，尤其力挺戴的賴清德辭閣揆之後，也多次傳出中油董座會有異動。

去年6月戴謙接受媒體採訪時，否認說過自己「只是過渡而已，隨時會走人」。他只有說自己已經60幾歲了，是「剩餘勞力的利用」！

中油工會原本發動將在今年1月會員代表大會時，對董事長戴謙進行「不信任公投」。因為認為戴董多次發表嚴重傷害中油同仁的言論，讓工會面臨會員壓力，不得不有所動作。後來在行政院祕書長卓榮泰的善意溝通後，暫緩實施。

今天中油開董事會，由戴謙主持，都照議程進行。中油勞工董事陳枝章表示，今天的董事會堪稱戴董上任後最「平和」的一次，以前都是吵吵嚷嚷，氛氛火爆；戴董若早像今日的和顏悅色，就不會與工會決裂至此。