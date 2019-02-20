叫車平台TaxiGo涉中資入股？投審會：若違規將依法處理

2019-02-20 19:31 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



立法委員黃國昌指出，阿里巴巴天貓台灣總經理吳德威違法造假引入中資，控制未被列為中資來台投資業別許可的「計程車客運服務業」。吳德威所引入的中資就是「獵豹移動」，其董事長傅盛擔任中國共產黨獵豹移動黨支部書記。投審會回應，後續將再追查，若違規將依法處理。

黃國昌表示，吳德威擔任「觔斗雲聯網科技股份有限公司」董事長，可控制「觔斗雲大車隊股份有限公司」的車隊；吳德威在2017年透過所持有的境外公司「英屬開曼群島商TG HOLDING COMPANY LTD.」，違法引入中資「獵豹移動」，向投審會申請投資「特斯高（TaxiGo）股份有限公司」，等同獵豹移動同時控制觔斗雲大車隊與TaxiGO兩家公司。

投審會發言人楊淑玲回應，當時此投資案依照外國人投資條例核准，後面資金結構審查沒有陸資超過30%。不過，黃國昌出示文件證據，後續會再請投資人來說明。若真的有違規情況，將會依照兩岸條例來處罰。

據了解，大陸軟體開發商「獵豹移動」於2016年1月在台核准設立，負責人為傅盛，經營項目為電器零售、電器批發業、智慧家電。公司董監事資料名單中，吳德威擔任監察人。

據經濟部工商登記資料顯示，台灣新創叫車服務平台特斯高（TaxiGo）股份有限公司，去年5月登記成立，屬於僑外資，總資本額1,763萬元，公司負責人吳德威。