親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
多重投資熱點
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

菲籍漁工砍人迫船員跳海 船長室淪陷4人遭挾

乙武洋匡劈腿50女還不滿足？ 傳再婚23歲混血美女

叫車平台TaxiGo涉中資入股？投審會：若違規將依法處理

2019-02-20 19:31聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

立法委員黃國昌指出，阿里巴巴天貓台灣總經理吳德威違法造假引入中資，控制未被列為中資來台投資業別許可的「計程車客運服務業」。吳德威所引入的中資就是「獵豹移動」，其董事長傅盛擔任中國共產黨獵豹移動黨支部書記。投審會回應，後續將再追查，若違規將依法處理。

黃國昌表示，吳德威擔任「觔斗雲聯網科技股份有限公司」董事長，可控制「觔斗雲大車隊股份有限公司」的車隊；吳德威在2017年透過所持有的境外公司「英屬開曼群島商TG HOLDING COMPANY LTD.」，違法引入中資「獵豹移動」，向投審會申請投資「特斯高（TaxiGo）股份有限公司」，等同獵豹移動同時控制觔斗雲大車隊與TaxiGO兩家公司。

投審會發言人楊淑玲回應，當時此投資案依照外國人投資條例核准，後面資金結構審查沒有陸資超過30%。不過，黃國昌出示文件證據，後續會再請投資人來說明。若真的有違規情況，將會依照兩岸條例來處罰。

據了解，大陸軟體開發商「獵豹移動」於2016年1月在台核准設立，負責人為傅盛，經營項目為電器零售、電器批發業、智慧家電。公司董監事資料名單中，吳德威擔任監察人。

據經濟部工商登記資料顯示，台灣新創叫車服務平台特斯高（TaxiGo）股份有限公司，去年5月登記成立，屬於僑外資，總資本額1,763萬元，公司負責人吳德威。

阿里巴巴集團旗下淘寶於2013年以港商名義來台，2015年被經濟部認定違反陸資來台許可辦法，遭開罰新台幣24萬元且被要求撤出台灣，淘寶為此提出訴訟，最終在2018年6月以陸資身分取得經濟部執照，負責人為吳德威，從事電子資訊供應服務業、廣告傳單分送業。

台灣新創叫車服務平台特斯高（TaxiGo）股份有限公司被爆出有中資入股。照片來源...
台灣新創叫車服務平台特斯高（TaxiGo）股份有限公司被爆出有中資入股。照片來源／TaxiGo臉書官網
分享

獵豹移動阿里巴巴集團中資
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

中油董事長傳異動 歐嘉瑞內定接掌

2019-02-20 18:19

吳子嘉爆華航罷工是派系鬥爭 林濁水：有夠無釐頭

2019-02-20 16:42

罷工談判 華航教戰手冊完全解析

2019-02-20 15:44

影／空服員挺機師罷工遭算帳？ 華航：不同工會穿鑿附會

2019-02-20 15:25

機師駕駛艙打瞌睡遭爆料 華航：已懲處

2019-02-20 19:57

華航機師合法罷工落幕 勞動法學者：反對設預告期

2019-02-20 19:29

1月對台投資額「3降」 陸資大減96%

2019-02-20 17:44

CIP及中鋼3風場已簽購售電合約 均採階梯式費率

2019-02-20 17:25

砂石短缺、業者叫苦連天 工程會允許展延工期

2019-02-20 17:04

景氣轉弱 國泰調查：民眾經濟信心持穩、風險偏好彈升

2019-02-20 15:08

1月陸資來台投資金額 同期銳減96%

2019-02-20 14:39

轉職潮啟動！餐飲儲備幹部開45K 機械繪圖師上看50K

2019-02-20 14:31

財政部：去年稅收2.38兆 歷史新高

2019-02-20 12:49

傳軟銀組台日團隊接手大巨蛋 遠雄：不排除釋股

2019-02-20 11:53

勞動部最新身障者進用不足名單 1,679家未足額

2019-02-20 11:42

大巨蛋今傳台日買主 遠雄：目前沒特定對象或買家

2019-02-20 11:06

機師罷工落幕後李信燕首爆 罷工前曾接到林佳龍電話

2019-02-20 10:29

68歲郭台銘開粉專 搖身一變成網紅？

2019-02-20 08:26

稅收增加 我國租稅負擔率上升至13.4％創11年新高

2019-02-20 06:09

興達電廠機組 評估先拆後建

2019-02-20 00:34

經濟、環保…不必對立

2019-02-20 00:33

環評大會 經部帶隊說明

2019-02-20 00:33

名家觀點／2019三大風險 企業如何因應？

2019-02-20 00:30

什麼都在漲…薪水追不上 實質薪資倒退17年

2019-02-20 00:04

桃園工業地 詢問熱絡

2019-02-19 23:29

興達電廠先拆後建可行？台電：備用容量率恐減5％

2019-02-19 21:45

國營事業1月獲利出爐 中油虧9億元

2019-02-19 17:59

前進以色列！貿協第63個駐外辦事處落腳特拉維夫

2019-02-19 17:19

你達標了嗎？2018平均月薪4.1萬元平均總薪資5.2萬元

2019-02-19 16:18

攸關勞工退休大計！全民退休投資平台實驗專案明日公布

2019-02-19 14:49

天成花蓮蓋飯店 為何敢賣一晚38萬？專訪花東近20年最大投資案操盤人

2019-02-15 10:27

產創租稅優惠 延長十年

2019-02-15 01:43

勞保年金破產日再提前！棄月領改一次領真划算？

2019-02-14 09:25

印度石化投資案破局 中油搞砸新南向指標性投資

2019-02-13 15:46

川普也被騙！鴻海威州案「承諾多、實踐少」 回顧郭董跳票史

2019-02-11 10:03

市場變數多 聚焦美中談判

2019-02-11 01:09

張忠謀退休了 卻留夫人張淑芬繼續打拚奮鬥

2019-02-05 09:33

台北「南西商圈」老來俏 愈夜愈美麗！

2019-02-01 13:16

美中貿易間諜戰下 臺灣企業的因應之道

2019-02-01 12:16
看更多

熱門文章

傳軟銀組台日團隊接手大巨蛋 遠雄：不排除釋股

2019-02-20 11:53

機師罷工落幕後李信燕首爆 罷工前曾接到林佳龍電話

2019-02-20 10:29

台積分季配息 有三大意義

2019-02-20 00:54

什麼都在漲…薪水追不上 實質薪資倒退17年

2019-02-20 00:04

台積配息10元 分次發放

2019-02-20 00:55

中油董事長傳異動 歐嘉瑞內定接掌

2019-02-20 18:19

68歲郭台銘開粉專 搖身一變成網紅？

2019-02-20 08:26

大陸高鐵 長列之外還要雙層

2019-02-19 20:18

電子計算機發票 2020年停用

2019-02-19 23:14

台積發放獎金 每人約領110萬

2019-02-20 00:54

台北工具機展 規模創新高

2019-02-20 00:36

聯發科員工分紅 平均37萬

2019-02-20 00:49

國銀去年海外獲利618億 創新高

2019-02-19 23:00

羨煞人的福利！歐德董座帶員工玩遍全世界

2019-02-20 13:11

金融業首創 第一銀行今起刷臉上班

2019-02-20 11:38

中華電 強攻數位身分認證

2019-02-19 23:20

年終獎金扣繳 稅局將檢查

2019-02-19 23:14

中信銀攻陸為何不改制子行？陳佳文專業解惑

2019-02-20 13:33

大巨蛋今傳台日買主 遠雄：目前沒特定對象或買家

2019-02-20 11:06

蘋果高層搬風 降低倚賴iPhone

2019-02-20 00:14

稅收增加 我國租稅負擔率上升至13.4％創11年新高

2019-02-20 06:09

阿里旗下國泰產險負責人變更 成立10年未擺脫虧損

2019-02-19 20:45

聯發科下周前進MWC 秀5G晶片

2019-02-20 00:50

【整理包】和房東分手 東區退租潮一次看完

2019-02-20 16:05

售屋適用舊稅制 須申報所得

2019-02-19 23:14

國壽 入股水資源企業

2019-02-20 01:05

興達電廠先拆後建可行？台電：備用容量率恐減5％

2019-02-19 21:45

興達電廠機組 評估先拆後建

2019-02-20 00:34

看好電動車市場 中碳負極材料新品可望量產

2019-02-19 22:16

全民退休投資平台實驗 倒數

2019-02-20 01:05

勞動部最新身障者進用不足名單 1,679家未足額

2019-02-20 11:42

吳子嘉爆華航罷工是派系鬥爭 林濁水：有夠無釐頭

2019-02-20 16:42

影／空服員挺機師罷工遭算帳？ 華航：不同工會穿鑿附會

2019-02-20 15:25

CIP及中鋼3風場已簽購售電合約 均採階梯式費率

2019-02-20 17:25

名家觀點／2019三大風險 企業如何因應？

2019-02-20 00:30

去年賣房屬房地課稅舊制 今年怎麼報稅看這裡

2019-02-19 20:20

創業之星／鄭博元：重視解決問題的新創

2019-02-20 00:16

奇景開拓非驅動IC有成 3D感測方案將陸續出貨

2019-02-19 20:22

星展銀 邁入展翅高飛期

2019-02-20 01:05

金融業首創 第一銀行「刷臉上班」上路

2019-02-20 16:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top