砂石短缺、業者叫苦連天 工程會允許展延工期

2019-02-20 17:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



圖為採砂石示意圖。 示意圖／第一河川局提供 分享 facebook

近來砂石短缺，不僅造成預拌混凝土價格飆漲，也讓營建業者叫苦連天。工程會今（20）日表示，日前已經函知各機關，履約中的政府採購案件，若因政府因素而影響履約進度，可依個案契約約定及廠商申請的事實及理由，辦理延長履約期限相關事宜。

工程會指出，南部砂石供需失衡，主要是因高屏溪流域疏濬發包作業較遲，以及砂石運輸車輛因環保政策與補助方案而大量汰舊，以致運能不足，加上公共工程與民間工程發包量明顯增加，產生預拌混凝土無法正常供料而有價格上漲的壓力。

至於北部地區砂石長期不足，必須仰賴進口砂石或東砂北運調節，因受限進口砂石緊縮影響，需要增加東砂北運砂石量，工程會已於1月29日再次召開會議，要求經濟部水利署於汛期前增加花蓮與宜蘭地區河川砂石疏濬量。

此外，交通部已督促台灣港務公司基於公共利益及配合國家砂石政策為優先考量，務實檢討提出「提升台北港東砂北運量短期振興專案」，將可彌補北部地區短期砂石缺口，但長期而言仍宜推動陸上土石開發。

工程會表示，目前已經要求礦務局從源頭管控全國砂石整體供需情形，並且特別注意南部與北部地區砂石供料情形，將中長期砂石供需納入「砂石穩定供應推動方案」，推動陸上土石採取作為未來備用料源，以確保砂石穩定供應，同時安排礦務局每月於該會公共建設督導會報報告砂石供需狀況，提早預警因應。

工程會強調，政府一定會確保料源供應穩定，請相關業者共同維護市場交易穩定秩序，不宜預期原物料短缺惜售，反而形成供需失衡、物價波動，更不得有違反公平交易法的情事，希望透過政府各機關的努力，早日恢復供需平衡及合理的市場價格，使公私部門各項投資建設繼續順利推動，促進經濟發展。

工程會也指出，已於1月22日函知各機關，履約中的政府採購案件，若因政府因素，例如疏濬作業不及致影響砂石供應、環保政策變更與補助方案而汰換老舊砂石車、預拌混凝土運輸車輛以致運能不足，進而影響履約進度者，可依個案契約約定及廠商申請的事實及理由，辦理延長履約期限相關事宜。

工程會表示，根據「採購契約要項」第49點載明，「機關及廠商因天災或事變等不可抗力或不可歸責於契約當事人之事由，致未能依時履約者，得展延履約期限；不能履約者，得免除契約責任。」

工程會訂定的「工程採購契約範本」也有類似內容，包括履約期間發生不可抗力或不可歸責於契約雙方的事故，或經機關認定的不可歸責於廠商的事由，而需展延履約期限者，可向機關提出申請，由機關審酌其情形後，以書面同意延長履約期限。