去年逾400名外勞飯碗不保 全因酒駕

2019-02-20 16:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



根據統計，去年共逾400件外籍勞工因為酒駕而飯碗不保的個案。勞動部提醒，雇主及仲介公司應向勞工加強宣導。

勞動部舉例，越南籍勞工阿良下班後與朋友小酌，騎乘電動自行車返回宿舍途中，由於酒測超標依公共危險罪移送，並遭判處二個月有期徒刑，勞動部則廢止其聘僱許可，並限令刑執行完畢後出境。

即便雇主為阿良求情，表示他來台工作10年，表現良好深得信賴，加上公司培訓多年，希望可以給他改過自新的機會，以免影響工廠生產運作。

但勞動部指出，一旦外籍勞工違反我國法令情節重大，例如酒駕涉及刑事責任，就須依照就業服務法第73條規定，廢止聘僱許可並限期離境，且不得再入境工作；但在外勞依法出境後，雇主仍可申請遞補招募許可僱用其他外勞，並不會影響名額及用人權益。

勞動部表示，由於語言、文化及生活習慣不同，部分外勞有時無心或貪圖方便而違反交通法規，雖然多以腳踏車、電動自行車或電動機車等「慢車」代步，但若酒駕仍是違法，若經移送後遭起訴或判刑，就須依法廢止聘僱許可及限期出境，對於外勞的工作權及雇主生產運作影響甚鉅，雇主及仲介公司應該加強法令宣導。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康