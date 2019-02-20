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藥華新藥獲歐盟准上市 紅血球增生症有解

2019-02-20 15:30經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

藥華藥（6446）今（20）日宣布，授權歐洲AOP公司之新藥Besremi -Ropeginterferon alfa-2b（商品名稱為Besremi）獲得歐盟EMA新藥上市許可（MAA），並已公布於EC（European Commission）網站，最快3月開賣。

Besremi是首個國人自行研發、授權國外藥廠後，並能在先進國家獲准上市的新藥，雖然藥證是由藥華授權夥伴AOP所申請，仍具有指標意義。

Besrem適應症是治療真性紅血球增生症（PV）新藥Ropeg（P1101），也是全球第一線治療PV的單一藥物，適用於成人單方治療，用於治療無脾臟腫大症狀的紅血球增生症，藥華藥授權奧地利AOP公司在歐洲、中東及獨立國協地區行銷的權利，未來產品正式銷售後，藥華將獲得銷售權利金及銷售藥品收入。

據了解，歐、美兩大區域目前約各有十多萬PV病患，僅能以定期放血、服用舊有癌症用藥Hydroxyurea(HU)或傳統干擾素等來控制疾病症狀，無法完全根治。

近年雖然有二線藥物Jakafi（適用於服用HU後效果／耐受性不佳的患者）核准上市，但根據近期美國、歐洲及台灣等地的血液疾病領域權威醫生相關臨床發現，Jakafi在給藥後的症狀雖明顯改善，但在停藥後會更為惡化，PV疾病仍然缺乏一線核准用藥。

藥華藥最新一代長效型干擾素Ropeg是第一線用藥的標準療法，兩周打一次，耐受性與方便性高、副作用低，由於Besremi為第一線用藥，有機會取代傳統干擾素或HU的治療方式。

藥華
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