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哈林偕妻搬家爆婆媳不和 真相其實是這樣！

轉職潮啟動！餐飲儲備幹部開45K 機械繪圖師上看50K

2019-02-20 14:31經濟日報 記者江睿智╱即時報導

年後轉職潮啟動。勞動部勞動力發展署北分署本周將在新北市和宜蘭縣舉辦就業博覽會，合計將釋出逾千職缺，餐飲服務儲備幹部的薪資45K，機械繪圖師的薪資上看50K。

農曆年後往往是第一波轉職潮，勞動部勞動力發展署北分署2-4月在新北、宜蘭、金門、花蓮、基隆等地區陸續舉辦8場次聯合徵才活動，提供超過4,000個工作機會，歡迎求職民把握機會踴躍應徵。

首場聯合徵才活動將於本周五（22日）上午10時在新北市五股區「勞工活動中心」開跑，計邀請20家廠商參與，提供近900個職缺，其中月薪30K以上職缺近5成。例如，「先構技術研發公司」機械設計工程師及「金色三麥」餐飲服務儲備幹部的薪資更達45K。

第二場活動於本周六（23日)上午9點30分在宜蘭「龍德兼利澤工業區服務中心」舉行，計有「台灣半導體」與「薛長興工業」等25家在地廠商，釋出400個職缺，其中「詠創精密」行銷專員、機械繪圖師的薪資都上看50K。

此外，為了服務偏鄉求職民眾，勞動力發展署北分署將4月13日將在花蓮縣立體育館（小巨蛋）舉辦今年東部地區規模最大的職訓暨就業博覽會，邀請50家廠商，提供超過1,000個職缺，歡迎花蓮地區及有意願返鄉就業的求職者踴躍參加。

薪資徵才活動
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