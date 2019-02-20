勞動部最新身障者進用不足名單 1,679家未足額

2019-02-20 11:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



示意圖。勞動部20日公告2018年11月全國未足額進用身心障礙者義務機關（構）名單，未足額進用單位計1,679家（占總應進用家數9.62%）。圖／ingimage 分享 facebook 勞動部今（20）日公告2018年11月全國未足額進用身心障礙者義務機關（構）名單，公立單位以臺灣大學、臺灣師範大學及臺北護理健康大學不足進用人數較多，私立單位以力晶科技、元大銀行及研華股份有限公司分列前三名，其中力晶科技已連續七個月為未足額進用私立單位第一名。

截至11月止，依據身心障礙者權益保障法規定全國應進用身心障礙者的義務機關（構）計1萬7,453家，應進用身心障礙者5萬8,621人，實際進用8萬4,881人，已超額進用2萬6,260人，超額進用44.80％。

未足額進用單位計1,679家（占總應進用家數9.62%），其中公立單位49家（占未足額進用單位2.92%），私立單位1,630家（占未足額進用單位97.08%），不足進用人數合計2,429人。

公立單位未足額進用49家，其中38家不足進用1人，私立單位未足額進用1,630家，其中1,331家不足進用1人。

107年11月公立義務機關未足額進用的國立臺灣大學，法定應進用321人，實際進用309人，不足進用12人，原因是學生兼任助理人員增加，致法定應進用人數增加而未及進用身障者，經鼓勵校內各單位積極進用身障人員，已於12月足額進用。

臺灣師範大學不足進用3人，因開學後學生兼任助理人員加保致應進用人數增加，該校已積極招募身障員工並增加身障員工部份工時薪資因應，可於108年2月份足額進用；國立臺北護理健康大學不足進用3人，11月因配合活動及會計作業需要，聘用工讀生及校外臨時人力致應進用人數增加，活動結束後相關人員已退保，除此之外亦招募進用輕度自閉症、中度肢體障礙者擔任行政助理，已於12月份足額進用。

私立未足額義務單位中，力晶科技股份有限公司自2018年5月起已連續七個月居首，為改善不足額情形，力晶科技持續與地方政府及職訓單位合作招募進用身心障礙者。第2名元大商業銀行不足進用15人與上（10）月相同，第3名研華股份有限公司不足人數13人，較上（10）月減少1人，不足進用原因均為身障員工離職未及遞補致不足進用。

進用身心障礙者管道多元，除自行招募外，雇主亦可透過與各縣市政府或勞動部勞動力發展署所屬各分署合作，運用身心障礙者多元就業服務模式媒合協助，並透過雇主座談會、專業輔導團的職務分析及盤點，活用補助措施及職務再設計等輔具協助，發掘出更多身障人士可從事的工作，成為企業的好助力，相關求職徵才訊息及協助措施可進入「台灣就業通網站」查詢。