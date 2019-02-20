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中美貿易戰 台需慎防兩岸黑天鵝與灰犀牛效應

28歲女離職棄高薪 靠這項技能7個月爽賺591萬

客思達-KY 啟動品牌升級計畫 推多款新品搶市

2019-02-20 11:36經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

客思達-KY（2936）為增加集團旗下自有品牌「Coaster」、聯名品牌「Scott Living」家具產品競爭力，一開春即推出新品。

其中，「Scott Living」推出Roots、Workshop與Tastemaker新系列，自有品牌「Coaster」則完成全系列產品區隔，有主打平價實用的CoasterEveryday系列、強調舒適平衡的CoasterEssence系列、以及輕奢華設計的CoasterElevations系列。公司表示，品牌、產品全方位升級計畫將有助今年營運表現。

客思達-KY表示，今年針對主要通路客戶布局上，將穩固全美超過8千家中小型實體家具業者、深化線上電商客戶，並積極開拓Top100大型實體連鎖等，以期提升Top100大型實體連鎖營收比重。

另一方面，推出新款家具產品、強化聯名品牌ScottLiving及Coaster自有品牌的形象，並配合CoasterFurniture.com官方網頁的全面設計改版，增加社群媒體互動經營，幫助消費者線上選購符合需求的家具，以提高線上成交率、降低線上銷售的商品退換率以及所延伸的額外成本。

客思達-KY表示，集團耕耘美國家具市場已超過37年基礎，連續五年站穩全美前十大家具供應商地位。自去年下半年並針對品牌LOGO、官網改版等品牌形象、產品研發設計、供應商管理系統等啟動全方位升級計畫。

在品牌形象升級上，推出Coaster自有品牌系列商品，且消費者可透過社群媒體即時向親友分享討論選擇家具喜好，此外，品牌LOGO升級設計採用圓弧簡約、鮮明紅色，有助於提升品牌的辨識度。

社群媒體電商
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