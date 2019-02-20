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樂見中美談判 風險性債券續強

2019-02-20 08:29經濟日報 記者王皓正╱即時報導

受到中美貿易談判可望有所進展的樂觀氣氛帶動，以美股為首的風險性資產走揚，但美國公債殖利率則因零售銷售低於預期而震盪，公債整周仍有正報酬，新興市場公司債、高收益債則表現較強，包括高收益債、新興市場債都出現連續六周淨流入。

針對高收益債後市，安聯美元高收益基金產品經理但漢遠表示，高收益債企業利息保障倍數仍高，槓桿水準可控，未來兩年內到期金額也偏低，違約率亦可望維持低檔，因此預期高收益債在2019年仍十分可期。

在投資建議上，但漢遠表示，高收益債券發行品質仍在可控範圍，資金今年連續流入6周，惟銀行授信標準趨嚴，投資人宜持續關注高收債違約率變化，盤點各區域，美國高收益債相對具吸引力。

在新興債市方面，安聯四季豐收債券組合基金經理人許家豪表示，雖有市場情緒樂觀、聯準會（Fed）轉趨鴿派、美中貿易談判似有進展等因素支撐，但近期美元走勢轉強，新興市場債略受壓抑，整體新興市場債上漲0.09%、利差收斂3點；新興主權債上漲0.02%、利差維持不變；新興公司債上漲0.14%，利差收斂3點。

從資金面來看，投資人因青睞新興債，連續6周淨流入，券種方面，美元債及當地債本周均為淨流入。

安聯環球投資多元信用債券基金產品經理胡韡耀表示，以投資級債來說，由於美國國會邊境牆談判取得進展，加上中美貿易談判的樂觀預期，推動全球股市上漲，美國公債殖利率一度走升，但隨後受到12月零售銷售不如預期所影響而回落，美國10年期公債殖利率整周持平於2.65%。

至於歐盟，因下調歐元區經濟成長前景，進而壓低公債殖利率，然而隨後英國首相梅伊向議會發表有關脫歐進展的聲明，且議會暫時將不會對脫歐協議進行決定性的投票，緩和市場的避險情緒，德國10年期公債殖利率先降後升，單周小幅下滑1個基本點，收在0.10%。

胡韡耀進一步指出，全球投資級公司債當周上漲0.06%，其中美國投資級債上漲0.04%；歐洲投資級債則上漲0.07%，在利差部分，美國與歐洲利差各縮窄1個基本點；年初至今，投資級債券發行量低於去年同期，避險成本下滑可望為美國投資級債帶來助益。

公債殖利率新興市場
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