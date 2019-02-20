親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
多重投資熱點
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

武陵富野爆要實習生「做功德」 高層：和解並處分主管

和平協議燙手！ 8年前「馬吳配」曾重挫選票 吳敦義為何敢重提

68歲郭台銘開粉專 搖身一變成網紅？

2019-02-20 08:26聯合新聞網 文/ 遠見提供

鴻海董事長郭台銘。聯合報系記者杜建重／攝影
鴻海董事長郭台銘。聯合報系記者杜建重／攝影
分享
元月30日，68歲的鴻海集團董事長郭台銘率台灣企業老闆之先，開設個人的臉書粉絲專頁，截至今天（18日）為止，含直播等文共發出22篇文章。每天忙著當空中飛人拚事業的他，為何突然效法起政治人物，當上時下最流行的網紅

他22篇的臉書文章中，最有趣的就屬，2月6日有媒體報導傳出郭台銘夫人曾馨瑩懷上第四胎的消息，郭董立即在當天傍晚用臉書回覆說，「如果有好消息一定先告訴臉書朋友們～～～這真的是誤傳⋯⋯所以說，我的新聞是真是假還是請鎖定粉絲專頁。」

今天（18日）他在粉專上又PO上一篇文章，立即成為媒體關注的焦點，那就是他第一次正式對外說明關於高雄的投資：「我決定透過自主發布資訊的方式，目前火熱的自媒體，讓關心我們的朋友不會誤信沒做功課且不專業的報導，而能夠充分了解到最真實的情況。All we need is truth not news.」

粉專採用圖文方式一一說明，首先以「郭董說新聞」為題，從某周刊稱「郭台銘承諾投資高雄軟體科技園區800億元，卻僅投資19億元」，郭台銘回應表示，「我們從未承諾投資高軟800億元」，並說「任何有科技常識的人都知道，軟體園區的投資是花不到800億元的。」

鴻海董事長郭台銘在臉書上針對媒體報導有關集團在台灣高雄軟體園區、印尼、巴西、美國...
鴻海董事長郭台銘在臉書上針對媒體報導有關集團在台灣高雄軟體園區、印尼、巴西、美國、印度等國的投資及布局發文澄清。 圖／取自郭台銘臉書粉專
分享

而關於巴西投資120億美元的計畫，郭台銘也澄清「根本沒有在巴西投資的計畫」；印尼的部分，他解釋，當時的雅加達州長佐科威已當選印尼總統，仍在協助鴻海取得雅加達的土地，雙方的共識為，什麼時候取得土地，我們什麼時候建廠。

美國賓州則是「政治影響經濟」，郭台銘說這點美國和台灣一樣，簽了備忘錄半年不到，州長就換人，投資協議書根本沒有開始就擱置了。最後，講到印度的投資，他說，在印度馬哈拉施特拉的工業區土地經過3年仍無法取得，但最近會有具體計畫。

沒想到晚間，馬上有媒體以「郭董未承諾投資高雄800億」下標，甚至有粉專提到此舉形同「打臉韓導」，他也立即在粉專回應，「媒體標題殺人法又來？」強調「我說的是“過去沒有承諾投資高雄軟體園區800億，是因為軟體園區投資只要有點產業常識的人就知道是不需要800億，釐清事實，但我們在高雄路竹就有廠，也是幾百億的投資，怎麼會沒投資高雄。」

郭董高效率回應，讓外界很震驚，如此忙碌的企業大老闆，願意當起立即回擊的網紅，到底是為什麼？

其實，郭董的開設粉絲專頁的原因，已經在臉書上說的很清楚，「今日開始，由永齡基金會協助開啓我的臉書專頁，長久以來許多朋友反應，網路上流傳眾多以郭台銘名義開啓的臉書帳號，充斥許多似真似假的故事，言論；社群年代真假難辨成了大家的共同焦慮。」

這幾年來，社群時代「真假難辨」，已造成很多人困擾，郭台銘感觸最深刻。去年5月21日，台灣的各大媒體就瘋狂引用一篇他的談話。新聞指出，郭台銘對於「錢多事少離家近，睡覺睡到自然醒」這種觀念十分不以為然，他說：「如果我的孩子面對工作存這種心態，我隔天就打斷他的腿。」

但這一篇是發自2013年的假農場文，2016年MyGoPen也證實為假，甚至某些內容相同的農場文裡，主角還從郭台銘變成香港首富李嘉誠。

《遠見》向鴻海查證時，發言人也是不勝其擾，坦承類似這種無傷大雅的不實消息，鴻海根本沒有時間一一對外澄清。

但如果涉及公司業務或商業機密的新聞就不能同日而語了。眾所皆知，上市櫃公司最怕被不實新聞影響，尤其鴻海又是指標型大企業。媒體界都知道，過去鴻海會對媒體興訟，但近年來，鴻海對媒體的態度相對柔軟溫和，興訟也未必是最好的解決之道，或許郭董是基於想即時回應以降低不實謠言傷害，才會當起另類網紅吧？

郭台銘開設粉專實為企業老闆首例，對於鴻海未來的影響為何，還不得而知。但可以確定的是，若要知道鴻海的最新訊息以及郭台銘對新聞時事的看法，不用猜也不用等，直接到他的臉書專頁，看看說了什麼！

（文／馮紹恩 本文出自2019-02-18《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

網紅經濟郭台銘
元宵節，賞花燈！金豬開運紅包等你拿→

相關新聞

什麼都在漲…薪水追不上 實質薪資倒退17年

2019-02-20 00:04

興達電廠機組 評估先拆後建

2019-02-20 00:34

稅收增加 我國租稅負擔率上升至13.4％創11年新高

2019-02-20 06:09

經濟、環保…不必對立

2019-02-20 00:33

環評大會 經部帶隊說明

2019-02-20 00:33

名家觀點／2019三大風險 企業如何因應？

2019-02-20 00:30

桃園工業地 詢問熱絡

2019-02-19 23:29

興達電廠先拆後建可行？台電：備用容量率恐減5％

2019-02-19 21:45

國營事業1月獲利出爐 中油虧9億元

2019-02-19 17:59

前進以色列！貿協第63個駐外辦事處落腳特拉維夫

2019-02-19 17:19

你達標了嗎？2018平均月薪4.1萬元平均總薪資5.2萬元

2019-02-19 16:18

攸關勞工退休大計！全民退休投資平台實驗專案明日公布

2019-02-19 14:49

興達電廠更建案 環團、居民不同調

2019-02-19 14:27

興達電廠環評卡關 將開第四次初審

2019-02-19 13:40

貿協挺進以色列設辧事處 全球63據點達陣

2019-02-19 12:29

台電供電線路故障 台北市2.4萬戶一度停電

2019-02-19 12:17

經濟部執行能源先期管理 三年完成17件大型投資計畫

2019-02-19 10:24

你有幾筆勞工退休金？一張圖讓你搞清楚

2019-02-19 10:04

你的退休金可以分紅？一秒看懂

2019-02-19 09:51

不想血汗錢讓政府「抽成」？ 先搞懂這5招

2019-02-19 09:00

天成花蓮蓋飯店 為何敢賣一晚38萬？專訪花東近20年最大投資案操盤人

2019-02-15 10:27

產創租稅優惠 延長十年

2019-02-15 01:43

勞保年金破產日再提前！棄月領改一次領真划算？

2019-02-14 09:25

印度石化投資案破局 中油搞砸新南向指標性投資

2019-02-13 15:46

川普也被騙！鴻海威州案「承諾多、實踐少」 回顧郭董跳票史

2019-02-11 10:03

市場變數多 聚焦美中談判

2019-02-11 01:09

張忠謀退休了 卻留夫人張淑芬繼續打拚奮鬥

2019-02-05 09:33

台北「南西商圈」老來俏 愈夜愈美麗！

2019-02-01 13:16

美中貿易間諜戰下 臺灣企業的因應之道

2019-02-01 12:16

燃眉！中華電信迎戰退休潮 做了那些因應方案

2019-01-31 14:04
看更多

熱門文章

你有幾筆勞工退休金？一張圖讓你搞清楚

2019-02-19 10:04

你達標了嗎？2018平均月薪4.1萬元平均總薪資5.2萬元

2019-02-19 16:18

聯發科分紅開獎 網友爆約2~3.5個月、調薪比前兩年好

2019-02-19 16:13

你的退休金可以分紅？一秒看懂

2019-02-19 09:51

什麼都在漲…薪水追不上 實質薪資倒退17年

2019-02-20 00:04

攸關勞工退休大計！全民退休投資平台實驗專案明日公布

2019-02-19 14:49

台積電員工分紅 平均每人109.62萬元

2019-02-19 19:24

台積配息10元 分次發放

2019-02-20 00:55

台積分季配息 有三大意義

2019-02-20 00:54

大陸高鐵 長列之外還要雙層

2019-02-19 20:18

金價創高 台新金投資長看好保值再突破

2019-02-19 18:54

國營事業1月獲利出爐 中油虧9億元

2019-02-19 17:59

大同負責人違反規定 遭金管會開罰24萬元

2019-02-19 18:01

68歲郭台銘開粉專 搖身一變成網紅？

2019-02-20 08:26

國銀去年海外獲利618億 創新高

2019-02-19 23:00

台電供電線路故障 台北市2.4萬戶一度停電

2019-02-19 12:17

蘋果高層異動 台廠有點剉

2019-02-19 14:39

和泰汽車發表日本原裝進口改款PRIUS 售價112.9萬元

2019-02-19 14:58

電子計算機發票 2020年停用

2019-02-19 23:14

台北工具機展 規模創新高

2019-02-20 00:36

微熱山丘啟動全球果實計劃 推全新品牌要賣榴槤糕點

2019-02-19 18:43

今年元宵節人氣夯！各地燈會人潮多、湯圓銷量飆升三倍

2019-02-19 11:28

台積發放獎金 每人約領110萬

2019-02-20 00:54

美元優存大戰繼續打 元大「美利優」年息最高3.15%

2019-02-19 12:52

蘋果高層搬風 降低倚賴iPhone

2019-02-20 00:14

阿里旗下國泰產險負責人變更 成立10年未擺脫虧損

2019-02-19 20:45

油電車異車突起 銷售倍增

2019-02-19 15:04

興達電廠先拆後建可行？台電：備用容量率恐減5％

2019-02-19 21:45

稅收增加 我國租稅負擔率上升至13.4％創11年新高

2019-02-20 06:09

郭台銘加碼持股助攻 鴻海盤中市值重返兆元

2019-02-19 11:19

乾杯高價新品牌和牛47開幕 客單價3,500元

2019-02-19 13:43

聯發科員工分紅 平均37萬

2019-02-20 00:49

看好電動車市場 中碳負極材料新品可望量產

2019-02-19 22:16

華南今年朝三路邁進 拚財管、財務操作、海外獲利

2019-02-19 18:39

國壽 入股水資源企業

2019-02-20 01:05

搶占5G革命先機 中美角力一觸即發

2019-02-19 17:06

中華電 強攻數位身分認證

2019-02-19 23:20

伺服器+AMD 嘉澤擁雙題材站波段新高

2019-02-19 14:39

AR／VR實力享譽國際 台灣新創團隊報喜

2019-02-19 17:47

經濟解析／景氣颳寒風 央行降息的可能性有多高？

2019-02-19 14:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top