68歲郭台銘開粉專 搖身一變成網紅？
元月30日，68歲的鴻海集團董事長郭台銘率台灣企業老闆之先，開設個人的臉書粉絲專頁，截至今天（18日）為止，含直播等文共發出22篇文章。每天忙著當空中飛人拚事業的他，為何突然效法起政治人物，當上時下最流行的網紅？
他22篇的臉書文章中，最有趣的就屬，2月6日有媒體報導傳出郭台銘夫人曾馨瑩懷上第四胎的消息，郭董立即在當天傍晚用臉書回覆說，「如果有好消息一定先告訴臉書朋友們～～～這真的是誤傳⋯⋯所以說，我的新聞是真是假還是請鎖定粉絲專頁。」
今天（18日）他在粉專上又PO上一篇文章，立即成為媒體關注的焦點，那就是他第一次正式對外說明關於高雄的投資：「我決定透過自主發布資訊的方式，目前火熱的自媒體，讓關心我們的朋友不會誤信沒做功課且不專業的報導，而能夠充分了解到最真實的情況。All we need is truth not news.」
粉專採用圖文方式一一說明，首先以「郭董說新聞」為題，從某周刊稱「郭台銘承諾投資高雄軟體科技園區800億元，卻僅投資19億元」，郭台銘回應表示，「我們從未承諾投資高軟800億元」，並說「任何有科技常識的人都知道，軟體園區的投資是花不到800億元的。」
而關於巴西投資120億美元的計畫，郭台銘也澄清「根本沒有在巴西投資的計畫」；印尼的部分，他解釋，當時的雅加達州長佐科威已當選印尼總統，仍在協助鴻海取得雅加達的土地，雙方的共識為，什麼時候取得土地，我們什麼時候建廠。
美國賓州則是「政治影響經濟」，郭台銘說這點美國和台灣一樣，簽了備忘錄半年不到，州長就換人，投資協議書根本沒有開始就擱置了。最後，講到印度的投資，他說，在印度馬哈拉施特拉的工業區土地經過3年仍無法取得，但最近會有具體計畫。
沒想到晚間，馬上有媒體以「郭董未承諾投資高雄800億」下標，甚至有粉專提到此舉形同「打臉韓導」，他也立即在粉專回應，「媒體標題殺人法又來？」強調「我說的是“過去沒有承諾投資高雄軟體園區800億，是因為軟體園區投資只要有點產業常識的人就知道是不需要800億，釐清事實，但我們在高雄路竹就有廠，也是幾百億的投資，怎麼會沒投資高雄。」
郭董高效率回應，讓外界很震驚，如此忙碌的企業大老闆，願意當起立即回擊的網紅，到底是為什麼？
其實，郭董的開設粉絲專頁的原因，已經在臉書上說的很清楚，「今日開始，由永齡基金會協助開啓我的臉書專頁，長久以來許多朋友反應，網路上流傳眾多以郭台銘名義開啓的臉書帳號，充斥許多似真似假的故事，言論；社群年代真假難辨成了大家的共同焦慮。」
這幾年來，社群時代「真假難辨」，已造成很多人困擾，郭台銘感觸最深刻。去年5月21日，台灣的各大媒體就瘋狂引用一篇他的談話。新聞指出，郭台銘對於「錢多事少離家近，睡覺睡到自然醒」這種觀念十分不以為然，他說：「如果我的孩子面對工作存這種心態，我隔天就打斷他的腿。」
但這一篇是發自2013年的假農場文，2016年MyGoPen也證實為假，甚至某些內容相同的農場文裡，主角還從郭台銘變成香港首富李嘉誠。
《遠見》向鴻海查證時，發言人也是不勝其擾，坦承類似這種無傷大雅的不實消息，鴻海根本沒有時間一一對外澄清。
但如果涉及公司業務或商業機密的新聞就不能同日而語了。眾所皆知，上市櫃公司最怕被不實新聞影響，尤其鴻海又是指標型大企業。媒體界都知道，過去鴻海會對媒體興訟，但近年來，鴻海對媒體的態度相對柔軟溫和，興訟也未必是最好的解決之道，或許郭董是基於想即時回應以降低不實謠言傷害，才會當起另類網紅吧？
郭台銘開設粉專實為企業老闆首例，對於鴻海未來的影響為何，還不得而知。但可以確定的是，若要知道鴻海的最新訊息以及郭台銘對新聞時事的看法，不用猜也不用等，直接到他的臉書專頁，看看說了什麼！
（文／馮紹恩 本文出自2019-02-18《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）
留言