68歲郭台銘開粉專 搖身一變成網紅?

2019-02-20 08:26 聯合新聞網 文/ 遠見提供



鴻海董事長郭台銘。聯合報系記者杜建重/攝影 分享 facebook 元月30日,68歲的鴻海集團董事長郭台銘率台灣企業老闆之先,開設個人的臉書粉絲專頁,截至今天(18日)為止,含直播等文共發出22篇文章。每天忙著當空中飛人拚事業的他,為何突然效法起政治人物,當上時下最流行的網紅?

他22篇的臉書文章中,最有趣的就屬,2月6日有媒體報導傳出郭台銘夫人曾馨瑩懷上第四胎的消息,郭董立即在當天傍晚用臉書回覆說,「如果有好消息一定先告訴臉書朋友們~~~這真的是誤傳⋯⋯所以說,我的新聞是真是假還是請鎖定粉絲專頁。」

今天(18日)他在粉專上又PO上一篇文章,立即成為媒體關注的焦點,那就是他第一次正式對外說明關於高雄的投資:「我決定透過自主發布資訊的方式,目前火熱的自媒體,讓關心我們的朋友不會誤信沒做功課且不專業的報導,而能夠充分了解到最真實的情況。All we need is truth not news.」

粉專採用圖文方式一一說明,首先以「郭董說新聞」為題,從某周刊稱「郭台銘承諾投資高雄軟體科技園區800億元,卻僅投資19億元」,郭台銘回應表示,「我們從未承諾投資高軟800億元」,並說「任何有科技常識的人都知道,軟體園區的投資是花不到800億元的。」

鴻海董事長郭台銘在臉書上針對媒體報導有關集團在台灣高雄軟體園區、印尼、巴西、美國、印度等國的投資及布局發文澄清。 圖/取自郭台銘臉書粉專 分享 facebook

而關於巴西投資120億美元的計畫,郭台銘也澄清「根本沒有在巴西投資的計畫」;印尼的部分,他解釋,當時的雅加達州長佐科威已當選印尼總統,仍在協助鴻海取得雅加達的土地,雙方的共識為,什麼時候取得土地,我們什麼時候建廠。

美國賓州則是「政治影響經濟」,郭台銘說這點美國和台灣一樣,簽了備忘錄半年不到,州長就換人,投資協議書根本沒有開始就擱置了。最後,講到印度的投資,他說,在印度馬哈拉施特拉的工業區土地經過3年仍無法取得,但最近會有具體計畫。

沒想到晚間,馬上有媒體以「郭董未承諾投資高雄800億」下標,甚至有粉專提到此舉形同「打臉韓導」,他也立即在粉專回應,「媒體標題殺人法又來?」強調「我說的是“過去沒有承諾投資高雄軟體園區800億,是因為軟體園區投資只要有點產業常識的人就知道是不需要800億,釐清事實,但我們在高雄路竹就有廠,也是幾百億的投資,怎麼會沒投資高雄。」

郭董高效率回應,讓外界很震驚,如此忙碌的企業大老闆,願意當起立即回擊的網紅,到底是為什麼?

其實,郭董的開設粉絲專頁的原因,已經在臉書上說的很清楚,「今日開始,由永齡基金會協助開啓我的臉書專頁,長久以來許多朋友反應,網路上流傳眾多以郭台銘名義開啓的臉書帳號,充斥許多似真似假的故事,言論;社群年代真假難辨成了大家的共同焦慮。」

這幾年來,社群時代「真假難辨」,已造成很多人困擾,郭台銘感觸最深刻。去年5月21日,台灣的各大媒體就瘋狂引用一篇他的談話。新聞指出,郭台銘對於「錢多事少離家近,睡覺睡到自然醒」這種觀念十分不以為然,他說:「如果我的孩子面對工作存這種心態,我隔天就打斷他的腿。」

但這一篇是發自2013年的假農場文,2016年MyGoPen也證實為假,甚至某些內容相同的農場文裡,主角還從郭台銘變成香港首富李嘉誠。

《遠見》向鴻海查證時,發言人也是不勝其擾,坦承類似這種無傷大雅的不實消息,鴻海根本沒有時間一一對外澄清。

但如果涉及公司業務或商業機密的新聞就不能同日而語了。眾所皆知,上市櫃公司最怕被不實新聞影響,尤其鴻海又是指標型大企業。媒體界都知道,過去鴻海會對媒體興訟,但近年來,鴻海對媒體的態度相對柔軟溫和,興訟也未必是最好的解決之道,或許郭董是基於想即時回應以降低不實謠言傷害,才會當起另類網紅吧?

郭台銘開設粉專實為企業老闆首例,對於鴻海未來的影響為何,還不得而知。但可以確定的是,若要知道鴻海的最新訊息以及郭台銘對新聞時事的看法,不用猜也不用等,直接到他的臉書專頁,看看說了什麼!

(文/馮紹恩 本文出自2019-02-18《遠見》網站,未經同意禁止轉載。)