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給吳敦義的公開信 蔡詩萍：機關算盡只會孤立自己

能源先期管理提效率 經部3年完成17件大型投資案審查

2019-02-20 06:09聯合報 記者張語羚╱即時報導

為有效提升產業能源效率，我國與英、德、韓等國為全球少數執行能源先期管理機制的國家，經濟部推動執行能源先期審查制度已滿3年，完成發電業、半導體業、鋼鐵業、人造纖維業及化工業等17件大型投資計畫審查案件，有效達成製程效率提升、能源使用效率優化及掌握能源供需等3大效益。

經濟部於2015年起推動大型投資計畫能源先期審查制度，規定能源使用量對國家整體能源有重大影響的投資計畫，其企業於投資設廠前，必須規劃採用高能效的已商業化最佳可行技術，並提出能源使用說明書，送經濟部審查，經審查通過核准後才能開始興建。

能源局指出，依據廠商經驗，從源頭先期把關，在規劃階段由系統面考量能效改善，較建廠事後改善，更可大幅提升電廠產業的能源使用效率，讓企業界的能源使用達到「送審先省，能效提升」的目的，也協助廠商先期規劃以節省日後能源支出的關鍵。

能源局進一步說明，透過先期管理制度的執行，達成發電業9件、半導體業3件、鋼鐵業2件、人造纖維業1件及化工業2件等11家廠商共17件大型投資計畫，於建廠前規劃階段，完成超過120項以上能源效率最佳可行技術的逐項檢視，不僅使新設燃氣電廠皆承諾設置淨電效率（LHV）符合歐盟最佳可行技術基準規範58%之高效率機組；部分案件機組淨電效率（LHV）更達60%以上，遠優於歐盟基準規範，並優化共計超過35項公用設備系統項目，使未來廠房設備運轉的能源使用更具效率。

經濟部半導體鋼鐵
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