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興達電廠先拆後建可行？台電：備用容量率恐減5％

2019-02-19 21:45聯合報 記者張語羚╱即時報導

高雄興達電廠更新機組環評，台電規畫「先建後拆」逐步淘汰舊有機組，不過環團堅持應「先拆後建」。台電公司發言人徐造華昨天說，若以「先拆後建」方式更新機組，興達電廠4部機組發電量共210萬瓩，若全數歸零，恐怕2021年備用容量率將大減5%，來到10%的低點。

興達電廠更新機組環評初審昨天第三度叩關未果，台電、環團對於「先建後拆」還是「先拆後建」意見分歧大。徐造華強調，台電的電源開發計畫都是以「先建後拆」來規畫，「若『先拆後建』備用容量率就會直接掉到15%以下」。

興達電廠老舊的一、二號燃煤機組裝置容量各為50萬瓩，預計2023年底除役；3、4號燃煤機組裝置容量則各為55萬瓩，預計3號機將於2025年底除役、4號機則為2026年底前除役。徐造華說，4部機組裝置容量共達210萬瓩，若採取「先拆後建」的做法，恐怕2021年備用容量率將大降5%，來到10%的低點。

徐造華強調，台電公司對備用容量率的目標值是15%，若低於此數字，恐怕無法達到工商團體期望的穩定供電要求；此外，環團認為「先拆後建」可有效降低空汙，但空汙包含汽、機車、貨車構成的移動汙染源，以及固定汙染源等，「我們不是空汙的元凶」，況且興達電廠已經陸續投入300多億的空汙防治經費，「我們是好學生，卻一直被要求重考」。

台電電廠空汙
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