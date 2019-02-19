去年12月製造業加班工時連三減 主計總處：反映景氣

2019-02-19 21:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



主計總處今（19）日公布去年12月製造業加班工時年減1.1小時，國勢普查處副處長潘寧馨說明，加班工時通常會反應景氣狀況，在景氣好的時候，加班狀況會比較多，反之則減少。顯示景氣趨緩已在勞動市場需求面反映出來，數據上也呼應了經濟部去年12月的工業生產指數終止連九紅，年減1.45％。

近期許多總體經濟指標趨緩，如國發會發布去年12月景氣燈號亮起「低迷」藍燈、中經院最新發布的製造業採購經理人指數（PMI）仍在榮枯線之下。

至於是否擴及勞動市場，潘寧馨則點出與景氣最具連動性的「製造業加班工時」，已經連續三個月呈現負成長，去年9月製造業加班工時年增0.3小時，10月時轉負、年減0.2小時，11月年減1小時。

但潘寧馨另外說明，根據「薪資」、「受雇員工人數」及「加班工時」三大指標，整體勞動市場尚未明顯反映景氣趨緩。不但薪資連續13個月年增2％以上，與景氣相關的全年非經常性薪資也創下四年來最大增幅，受雇人數也穩定成長，去年的全年加班工時也與上年持平。顯示目前景氣狀況反應不明顯，後續仍會密切關注。

潘寧馨並解釋， 2018年的整體經濟情勢也確實優於前年的表現，景氣狀況在第3、4季時才開始出現成長力道趨緩，所以全年加班工時與上年持平，當中仍多少反應年尾景氣的拖累。