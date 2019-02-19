經濟解析／供電、環保要雙贏 不能寸步不讓

2019-02-19 21:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



興達電廠必須進入第四次環評初審，如果除役期程持續卡關，對於空氣品質、供電穩定將是雙輸局面。而這恐怕只是冰山一角，未來各大環評案中，台電公司如果無法將供電及調度說清楚、講明白，環保團體也寸步不讓的話，環評效率低落恐怕仍是無解題。

台電公司可說是環評「常客」，從電廠機組汰換、擴建，到重大開發案環評，處處可見台電蹤影，電力始終是環評角力的重頭戲。

從興達電廠環評第三次初審會議來看，會中有環評委員直言，台電對於關鍵問題閃避，在資訊不對等的情況下，導致環團、環委難以信任。

攤開過去台電在環評闖關的歷史，如果是電廠興建或擴建案，台電就對外喊話有缺電風險；到了政府非過不可的重大投資案，卻又拍胸脯保證「供電無虞」，導致環評委員霧裡看花，難免投下不信任票。

不過平心而論，在興達電廠案中，台電限縮開發面積、順應民意將燃煤機組除役期程提前，某種程度上已展現誠意、拋出橄欖枝，但環保團體仍強調，高雄在地空汙嚴重，已經忍無可忍，除役時間必須提前再提前，要求1、2號機組必須今年就除役。