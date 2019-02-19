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政院：落實食安五環 從源頭管控食安風險

2019-02-19 16:14經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

行政院透過中央地方合作，從源頭控管，防堵非食品用途的化學物質流入食品供應鏈，並強化兼售食品添加物的化工原料業者自主管理教育宣導，期建構產品資訊透明、民眾友善與安心的食安消費環境。今（19）日召開「食品安全聯合稽查專案小組第38次會議」，檢視去（2018）年「兼營食品添加物之化工原料業者聯合輔導稽查專案」執行情形成果。

行政院食品安全辦公室表示，為落實食安五環政策，防堵非食品用化學物質流用於食品，環保署逐步檢討公告列管有食安疑慮的化學物質，訂定「化工原料業及兼售食品添加物業者」自主管理作業指引；衛福部修正「食品良好衛生規範準則（GHP）」，規範食品添加物販售業者對所販售的食品添加物應設「專區」貯放與陳列販售，由「專人」專責管理，並以「專冊」紀錄販售種類、食品添加物許可字號、進貨量、販售量及存量等，以「專區」、「專人」及「專冊」的三專管理，從源頭管控食安風險。

行政院食安辦指出，考量兼售食品添加物的化工原料業者屬食安高風險業別，食安辦也責由環保署主政會同衛福部於去年7月至10月啟動「兼售食品添加物之化工原料業者聯合輔導稽查專案」，篩選兼售食品添加物的化工原料業者268家進行跨中央及地方聯合稽查。

行政院食安辦說，環保單位針對業者毒性化學物質管理情形、化學物質自主四要管理等進行查核，結果未查獲有違規情事；衛生單位針對食品添加物販賣三專管理以及食品業、食品添加物登錄正確性等進行查核，GHP初査不符合者計有37家，後續皆已完成改善，三家違反「食品安全衛生管理法」，有關未查驗登記自行分裝販售食品添加物及三家外包裝標示不合格，後續皆由所轄地方政府完成裁處。

食安食品安全
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