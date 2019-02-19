興達電廠環評卡關 將開第四次初審

2019-02-19 13:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



環保署專案小組今（19）日第三次初審興達電廠燃氣機組更新改建計畫。記者翁至威／攝影 分享 facebook

台電規劃以「先建後拆」方式在高雄興達電廠新增三部燃氣機組，並逐步讓舊燃煤、燃氣機組除役。環保署專案小組今（19）日第三次初審更新改建計畫，環委要求台電必須具體評估替代方案「先拆後建」的可能性，以及除役不確定性評估，補件後再審。

由於環保署初審會議原則上以三次為限，不過，會議主持人、環委劉希平表示，若是讓此案進入二階環評，時間會再拖延下去，空汙爭議恐怕更大；若是讓此案進環評大會，許多關切問題尚未釐清，到了大會問題會更多。因此專案小組決議再給一次機會，希望第四次初審會議中，台電能夠將所有問題釐清。

台電報告指出，為了回應民眾訴求，將提前燃煤機組除役時程。舊燃煤機組1、2號機，原規劃2024年除役，將提前到2023年；3、4號燃煤機組原規劃2027年除役，現分別提前至2025年、2026年。

此外，台電展現誠意，精簡規劃用地，實質規劃用地35.5公頃，僅占27%；除原來永安溼地、保育緩衝區合計56.25公頃外，再新增14公頃臨時設施及減碳用地，此外還有滯洪池、保育區。

台電表示，此次新增三部燃氣複循環機組，總裝置容量約390萬瓩以下，加上大林、嘉惠等電廠，裝置容量新增約600萬瓩；

而除役部分，興達電廠規畫四部舊燃煤機組、五部舊燃氣機組除役，加上大林、核三、麥寮等電廠除役機組，共除役764萬瓩裝置容量，與新增容量雖尚有164萬瓩差距，但預計仍可達到備用容量率15%目標。

今日環評會議中，出席民眾及民間團體相當踴躍，至少20位登記發言，在地居民與環保團體意見相當分歧。

在地居民表示，新增機組對地方經濟發展很有幫助，認為政府努力拚經濟，環保團體應該正視地方需求，不要阻礙地方發展。

環保團體則強調，高雄空汙情形嚴重，無法忍受燃煤機組再燒五年，要求興達燃煤1、2號機今年底就除役，即便除役，影響備用容量率僅2.5%，明年全台仍有12.5%以上備用容量率，供電無虞。

環評委員李克聰指出，「先建後拆」是否有可能改成「先拆後建」，台電應該提出具體比較，並評估是否可能不要擴建，在原來廠區進行規劃。

此外，李克聰也質疑，台電將燃煤1、2號機除役期程提前到2023年，可以提前的考量是什麼？有沒有可能再提前？還是只是隨便承諾？將來的風險評估為何？到時候做不到如期除役怎麼辦？這些問題，台電都必須清楚回答 。

台電回應，若要先拆後建，從拆除、環評、興建，至少要七八年時間，供電恐會出現缺口，再加上電廠檢修、大修，備用容量會受到很大影響。

經濟部次長曾文生則表示，台電應將承諾具體化，只要燃氣機組穩定商轉，燃煤機組就可以再提前除役，並建立具體可稽核方式，進行追蹤，讓環評委員能夠安心；再舊機組正式停機或除役前，配合地方政府友善降載，能做的也都會先做。