貿協挺進以色列設辧事處 全球63據點達陣

2019-02-19 12:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



外貿協會全球第63個辦事處「特拉維夫台灣貿易中心」2月18日在以色列正式揭幕，來自以國政界、商工團體及社會各界等超過200名貴賓共襄盛舉。

貿協董事長黃志芳去年5月率團訪以後，歷經半年的時間，特拉維夫台貿中心正式開花結果，黃志芳強調，該中心未來的角色要當台灣產業在以色列的眼睛、耳朵及雷達天線，媒合以色列的創新科技以及台灣的製造實力，作為台以產業的橋樑及媒人。

以國國會友台小組主席Nachman Shai、國會議員Anat Berko、以色列出口協會（Israel Export Institute, IEI）主席Adiv Baruch、以色列創新局主席Ami Appelbaum、以色列全國商工總會（Federation of Israeli Chambers and Commerce, FICC）副主席Amir Shani等200名政界、工商界貴賓出席，現場氣氛熱絡；以國知名企業如自動車駕駛系統廠Mobileye、資安巨擎Checkpoint、水科技商Netafim，以及在以跨國企業如IBM等科技總監等均蒞臨現場。

黃志芳指出，台、以雖然都是小國家，但經濟表現在世界上都佔有一席之地。以色列以新創活力聞名全球，有「新矽谷」之稱，在那斯達克掛牌的公司數目僅次美國及中國；而台灣是亞洲經貿重鎮之一，ICT等製造產業能量豐沛，「有人說以色列擅長0到1，台灣擅長1到many。」黃志芳指出，這印證了雙邊合作潛力無限。