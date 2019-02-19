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超過半數企業併購後二年 表現不如預期

2019-02-19 11:36經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

根據調查發現，企業在併購交易結束二年後，超過半數的買方或賣方公司表現低於產業競爭者，可見多數併購後的交易價值不如預期。

資誠（PwC）今（19）日發布「2019全球併購價值調查報告」，探討公司（交易買方或賣方）在併購交易中如何利用「價值創造」（Value Creation）策略以極大化交易價值。

資誠指出，僅有61%的併購交易買方認為，最近一次的交易為公司創造價值；超過半數的買方或賣方，在交易結束二年後，公司表現低於產業競爭者，交易價值不如預期。

若從併購期初即以「價值創造」為優先考量的買方，併購後二年的公司表現，平均優於產業水準達14%；從賣方角度來看，優先考量「價值創造」者，公司表現平均優於產業水準6%。

普華國際財務顧問公司董事長游明德指出，各界對於併購交易產生的價值愈來愈重視，企業在交易期初，就必須針對買賣流程建立嚴謹的價值創造計畫，才具有極大化交易報酬的優勢。

資誠表示，企業可以透過三大策略提升併購價值。首先，併購交易必須滿足既有組織策略、願景，以符合公司長期發展策略為原則。

根據資誠調查，認為近期併購交易有創造價值的受訪者中，86%表示將該併購交易視為整體投資組合、策略規劃的一部分，而非投機目的投資機會。

其次，價值創造要有全面且詳盡的計劃藍圖，必須針對交易流程有嚴謹且有效的規劃，深思熟慮其如何支持公司各個面向，包括商業模式、營運模式、綜效、科技等的計劃。

資誠指出，在近期交易併購中產生價值虧損的受訪者中，79%表示在交易初期缺乏併購整合計劃，70%表示在交易初期缺乏綜效計劃，63%表示在交易初期缺乏科技計劃。

此外，「企業文化」是交易核心，人才管理及人力資源規畫將影響併購前後的價值實現。在近期交易併購中產生價值虧損的受訪者中，有82%表示在交易中有超過10%的員工離職。

游明德認為，併購後整合計劃的失敗，通常導致高昂的代價，投資方要能夠在最短時間內實現最大化交易價值，則必須快速訂定投資後業務優化和發展戰略規劃，包括收購業務的投資後管控、透過「併購後整合」提升價值、極大化被分割業務的價值與建立合適的合資夥伴關係，從交易流程的早期開始規劃正確的整合策略，以有效大幅增加成功交易的機率。

普華國際財務顧問公司執行董事翁麗俐建議，面對全球經濟情勢波動、科技變革以及市場競爭加劇，無論是台灣或海外跨國企業，如果正在考慮投資台灣或海外的公司、進入新的市場或是轉型發展，都必須進行完善縝密的策略規劃，包括投資前的市場評估、投資標的篩選、商業盡職調查，以及投資後的業務優化規劃，以面對新階段發展及轉型所帶來的各項挑戰。

併購資誠願景
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