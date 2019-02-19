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經濟部執行能源先期管理 三年完成17件大型投資計畫

2019-02-19 10:24經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

由經濟部推動執行的能源先期審查制度，迄今已滿3年，完成包含發電業、半導體業、鋼鐵...
由經濟部推動執行的能源先期審查制度，迄今已滿3年，完成包含發電業、半導體業、鋼鐵業、人造纖維業及化工業等17件大型投資計畫審查案件。聯合報系資料照
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經濟部能源局今（19）表示，為有效提升產業能源效率，我國與英、德、韓等國，同為全球少數執行能源先期管理機制的國家。由經濟部推動執行的能源先期審查制度，迄今已滿3年，完成包含發電業、半導體業、鋼鐵業、人造纖維業及化工業等17件大型投資計畫審查案件。達成製程效率提升、能源使用效率優化及掌握能源供需等三大效益。

能源局進一步指出，目前已使包含發電業9件、半導體業3件、鋼鐵業2件、人造纖維業1件及化工業2件等11家廠商共17件大型投資計畫，於建廠前規劃階段，完成超過120項以上能源效率最佳可行技術的逐項檢視。

能源局表示，經濟部不僅使新設燃氣電廠皆承諾設置淨電效率（LHV）符合歐盟最佳可行技術基準規範58%的高效率機組；部分案件機組淨電效率（LHV）更達60%以上，遠優於歐盟基準規範。此外，並優化共計超過35項公用設備系統項目，使未來廠房設備運轉的能源使用更具效率。

能源局強調，本制度可促使廠商進行能源效率最佳化的規劃及設計，不僅能減緩國家能源供給壓力，亦有助於抑低溫室氣體排放，及減少廠商營運階段能源成本支出，達成兼顧能源、環保、經濟的3E有效施政措施。

能源局說明，經濟部於2015年11月24日公告「能源開發及使用評估準則」，執行大型投資計畫能源先期審查制度，規定能源使用量對國家整體能源有重大影響的投資計畫，其企業於投資設廠前，必須規劃採用高能效的已商業化最佳可行技術，並提出能源使用說明書，送經濟部審查，經審查通過核准後才能開始興建。

依據廠商經驗，從源頭先期把關，在規劃階段由系統面考量能效改善，較建廠事後改善，更可大幅提升電廠產業的能源使用效率。要讓企業界的能源使用達到「送審先省，能效提升」的目的，也協助廠商先期規劃以節省日後能源支出的關鍵。

經濟部半導體鋼鐵
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