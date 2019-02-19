親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
多重投資熱點
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

不准玩人民幣！印玩具鈔被關 他做「錢蛋糕」也躲不掉

你有幾筆勞工退休金？一張圖讓你搞清楚

你有幾筆勞工退休金？一張圖讓你搞清楚

2019-02-19 10:04經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

勞工退休制度分為新制與葦制，很多勞工搞不清楚自己到底適用那一個制度？權利有何不同？年資計算有何差別？

以往勞基法只有一種退休制度，由於規定嚴苛（勞工必須在一家公司任職滿25年），導致幾乎99%勞工都領不到退休金，退休生活堪憐。勞動部（當時稱勞委會）改推勞退新制，2005年7月終於立法通過增訂勞工退休金條例（俗稱勞退新制），確保勞工都有退休金可領。

勞工退休金條例規定，勞退新制上路後，所有新進職場勞工一律適用新制，之前已在職場，適用舊制的勞工則可在五年內決定是否轉到新制。換句話說，2005年7月以後才進入職場的勞工都只有新制年資，但是之前已有舊制年資的勞工，則可以選擇轉到新制，或是繼續留在舊制，因此形成勞工會有三種狀況，一種是純勞退舊制勞工，第二種是純新制年資勞工，第三種是轉換到新制，但仍保有舊制年資，亦即新舊制年資都有。

截至去年為止，勞退新制帳戶共1,150萬，其中仍提撥中的勞退新制提撥人數約670萬，新舊制年資都有勞工約95萬人，只有舊制勞工約28萬人。

勞工適用新制或舊制退休制度，差別是什麼？

首先，如果勞工在2005年7月前就進入職場，而且一直未轉換到新制，則只有舊制年資。此種勞工切記不要輕易離職，因為想要領到退休金，必須符合下列條件，否則退休金一毛也沒有：一、工作15年以上年滿55歲者；二、工作25年以上者；三、工作10年以上年滿60歲。

勞工必須注意，以上工作年資都必須是在同一家公司累計，如果勞工在達到上述條件前離職，則舊制年資全部作廢，退休金全泡湯。

第二種勞工是2005年7月以後才進入職場，只有勞退新制年資，問題較單純，因為勞退新制帳戶雇主固定提撥薪資的6%到勞工帳戶，帳戶跟著勞工個人，退休金與在那家公司任職毫無關係，勞工換工作，帳戶跟著走，沒有年資作廢問題。

第三種是勞工同時有舊制與新制年資。舉例而言，甲勞工在2005年7月以前已經在A公司工作12年，2006年7月仍在原公司，但轉為適用勞退新制，如此甲勞工等於有舊制年資13年。

另外從2006年7月到去年底為止，甲勞工都屬勞退新制，新制年資約12年6個月。

如果甲勞工一直未離開A公司，則等於到去年底已經在同一公司工作滿25年，甲勞工已達到勞基法舊制年資退休金條件，未來等他離開A公司時，A公司應將舊制年資13年的退休金給甲勞工。

不過萬一甲勞工於2016年7月時離職，由於在同一家公司累計年資只有23年，因未滿25年，則甲勞工原本的舊制年資12年全數作廢，領不到舊制退休金。

至於甲勞工新制年資，即使跳槽換工作，仍可一直繼續累計，直到甲勞工滿60歲時，即可請領新制帳戶的退休金。

勞退新舊制適用條件
勞退新舊制適用條件
分享

勞工退休金勞退職場
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

不想血汗錢讓政府「抽成」？ 先搞懂這5招

2019-02-19 09:00

基本工資8月調不調？ 勞長：往調升方向努力

2019-02-19 00:46

交長談國旅方案 春遊補助不會統統有獎

2019-02-19 00:39

經濟部執行能源先期管理 三年完成17件大型投資計畫

2019-02-19 10:24

你的退休金可以分紅？一秒看懂

2019-02-19 09:51

產創條例修正 列優先法案

2019-02-19 00:48

資金回台稅率 擬再調降

2019-02-19 00:48

最低工資法 拚5月送政院

2019-02-19 00:46

基本工資明年調漲？ 工商團體：言之過早

2019-02-19 00:46

攻新南向 兩機場降落費下調

2019-02-19 00:41

民航局三路進擊 提升空運服務

2019-02-19 00:39

招徠陸客 鎖定自由行

2019-02-19 00:39

台商租稅優惠加碼 政院本周敲定

2019-02-19 00:38

長榮空姐擦屁股事件 長榮缺評估表勞檢未過

2019-02-18 21:41

台商資金回台有解！安永：五大判斷原則

2019-02-18 18:34

勞退新制基金分紅 這一類勞工吃不到

2019-02-18 16:09

選購電動輔助自行車 該注意哪些眉角？

2019-02-18 14:52

農地工廠大限將至 合法化門檻擬放寬

2019-02-18 12:55

國際廢鋼重回300美元 豐興鋼筋連2漲

2019-02-18 11:55

貿協領軍電商新南向 2018年創5.3億美元商機

2019-02-18 05:56

天成花蓮蓋飯店 為何敢賣一晚38萬？專訪花東近20年最大投資案操盤人

2019-02-15 10:27

產創租稅優惠 延長十年

2019-02-15 01:43

勞保年金破產日再提前！棄月領改一次領真划算？

2019-02-14 09:25

印度石化投資案破局 中油搞砸新南向指標性投資

2019-02-13 15:46

川普也被騙！鴻海威州案「承諾多、實踐少」 回顧郭董跳票史

2019-02-11 10:03

市場變數多 聚焦美中談判

2019-02-11 01:09

張忠謀退休了 卻留夫人張淑芬繼續打拚奮鬥

2019-02-05 09:33

台北「南西商圈」老來俏 愈夜愈美麗！

2019-02-01 13:16

美中貿易間諜戰下 臺灣企業的因應之道

2019-02-01 12:16

燃眉！中華電信迎戰退休潮 做了那些因應方案

2019-01-31 14:04
看更多

熱門文章

客人已挖到地下室 學者：再下去恐發生棄屋潮

2019-02-18 12:18

勞退新制基金分紅 這一類勞工吃不到

2019-02-18 16:09

鴻海布局遭誤解 郭台銘一一駁斥：從未承諾投資高軟800億

2019-02-18 16:33

郭台銘駁斥投資高軟800億 韓國瑜：相信他對高雄有感情

2019-02-18 22:41

你有幾筆勞工退休金？一張圖讓你搞清楚

2019-02-19 10:04

台積電頻出狀況 老客戶：發條應上緊點

2019-02-18 19:16

折疊iPhone有影 台廠看旺

2019-02-19 00:50

獲利大輸長榮 華航拚突圍

2019-02-18 14:31

房市谷底奇葩 這棟小宅2017銷售表現令人稱奇

2019-02-18 12:07

央行14款紀念銀章滯銷 原來是這兩個原因

2019-02-18 16:01

不想血汗錢讓政府「抽成」？ 先搞懂這5招

2019-02-19 09:00

金融圈：央行可能轉向降息

2019-02-19 00:28

手機能曲能伸 軸承廠當紅

2019-02-19 00:49

基本工資8月調不調？ 勞長：往調升方向努力

2019-02-19 00:46

華為小心 美國用這招來封殺洗錢

2019-02-19 06:00

這位金控老董好專情 金融股只進不出

2019-02-18 16:19

世紀標案捲土重來 京華城無底價3月29日開標

2019-02-18 18:47

高達10萬片！台積廢晶圓 衝擊全球電子鏈

2019-02-18 17:45

華航將砍不賺錢航線 交通部：尊重公司治理

2019-02-18 13:29

香港人變大灣區人 謝金河：香港原角色也消失了

2019-02-18 17:20

兆豐金拚獲利 四路出擊

2019-02-19 00:37

經濟解析／調整航班 華航不得不的選擇

2019-02-18 14:18

台積竹科設研發中心 卡關

2019-02-18 23:12

華航撙節 將砍不賺錢航線

2019-02-19 00:33

經濟解析／報廢晶圓衝擊信心 台積電應慎防客戶生二心

2019-02-18 12:40

攻新南向 兩機場降落費下調

2019-02-19 00:41

華航將砍不賺錢航線 預計下半年會有動作

2019-02-18 14:14

出口轉衰 央行降息升溫？

2019-02-19 00:38

風險大成本高 兆豐銀3月起不再做巢式交易清算

2019-02-18 23:47

宸鴻恐丟iPhone訂單 外資重申賣出評等

2019-02-18 11:47

花旗銀豐收 去年大賺129億

2019-02-19 00:37

陸車廠延遲付款 衝擊台系鏈

2019-02-19 00:19

裕日車KICKS 銷售紅不讓

2019-02-19 00:36

電動輔助自行車需有「綠色網狀黃色閃電」合格標章

2019-02-19 06:01

今年春節陸客來台與去年相當 團客續減、自由行大增

2019-02-18 15:55

亞幣走強 帶動新台幣升0.7分

2019-02-18 19:04

最低工資法 拚5月送政院

2019-02-19 00:46

竹科台積電3奈米建廠用地 環評初審補件再審

2019-02-18 13:41

郭台銘：過去沒有承諾投資高雄軟體園區800億元

2019-02-18 21:41

長榮空姐擦屁股事件 長榮缺評估表勞檢未過

2019-02-18 21:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top