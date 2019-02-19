你有幾筆勞工退休金？一張圖讓你搞清楚

2019-02-19 10:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



勞工退休制度分為新制與葦制，很多勞工搞不清楚自己到底適用那一個制度？權利有何不同？年資計算有何差別？

以往勞基法只有一種退休制度，由於規定嚴苛（勞工必須在一家公司任職滿25年），導致幾乎99%勞工都領不到退休金，退休生活堪憐。勞動部（當時稱勞委會）改推勞退新制，2005年7月終於立法通過增訂勞工退休金條例（俗稱勞退新制），確保勞工都有退休金可領。

勞工退休金條例規定，勞退新制上路後，所有新進職場勞工一律適用新制，之前已在職場，適用舊制的勞工則可在五年內決定是否轉到新制。換句話說，2005年7月以後才進入職場的勞工都只有新制年資，但是之前已有舊制年資的勞工，則可以選擇轉到新制，或是繼續留在舊制，因此形成勞工會有三種狀況，一種是純勞退舊制勞工，第二種是純新制年資勞工，第三種是轉換到新制，但仍保有舊制年資，亦即新舊制年資都有。

截至去年為止，勞退新制帳戶共1,150萬，其中仍提撥中的勞退新制提撥人數約670萬，新舊制年資都有勞工約95萬人，只有舊制勞工約28萬人。

勞工適用新制或舊制退休制度，差別是什麼？

首先，如果勞工在2005年7月前就進入職場，而且一直未轉換到新制，則只有舊制年資。此種勞工切記不要輕易離職，因為想要領到退休金，必須符合下列條件，否則退休金一毛也沒有：一、工作15年以上年滿55歲者；二、工作25年以上者；三、工作10年以上年滿60歲。

勞工必須注意，以上工作年資都必須是在同一家公司累計，如果勞工在達到上述條件前離職，則舊制年資全部作廢，退休金全泡湯。

第二種勞工是2005年7月以後才進入職場，只有勞退新制年資，問題較單純，因為勞退新制帳戶雇主固定提撥薪資的6%到勞工帳戶，帳戶跟著勞工個人，退休金與在那家公司任職毫無關係，勞工換工作，帳戶跟著走，沒有年資作廢問題。

第三種是勞工同時有舊制與新制年資。舉例而言，甲勞工在2005年7月以前已經在A公司工作12年，2006年7月仍在原公司，但轉為適用勞退新制，如此甲勞工等於有舊制年資13年。

另外從2006年7月到去年底為止，甲勞工都屬勞退新制，新制年資約12年6個月。

如果甲勞工一直未離開A公司，則等於到去年底已經在同一公司工作滿25年，甲勞工已達到勞基法舊制年資退休金條件，未來等他離開A公司時，A公司應將舊制年資13年的退休金給甲勞工。

不過萬一甲勞工於2016年7月時離職，由於在同一家公司累計年資只有23年，因未滿25年，則甲勞工原本的舊制年資12年全數作廢，領不到舊制退休金。

至於甲勞工新制年資，即使跳槽換工作，仍可一直繼續累計，直到甲勞工滿60歲時，即可請領新制帳戶的退休金。