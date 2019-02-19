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二次大戰「勝利之吻」水兵辭世 名照長留人間

電動輔助自行車需有「綠色網狀黃色閃電」合格標章

2019-02-19 06:01聯合報 記者張語羚╱即時報導

近年來電動輔助自行車越來越多消費者選用，既可享受騎乘的踩踏樂趣，又可在逆風、上坡等路段省力，經濟部技術處建議，選購電動輔助自行車時，應先認明是否擁有合格標章，須通過國家安全測試（CNS14126），且須經過交通部審驗合格，並具有「綠色網狀黃色閃電」合格標章，才能合法上路。

技術處指出，近年來隨著環保意識抬頭、戶外旅遊盛行及短程交通接駁需求的提高，一般大眾對於自行車的使用及依賴性也隨之增加，但騎乘時在面臨逆風、上坡等環境地形的障礙時，將會影響使用者的騎乘意願及樂趣，因此建議可以選購電動輔助自行車來改善，同時可降低同行人員間體能落差的問題，及擴大騎乘範圍及距離，讓使用者更容易去享受騎乘的踩踏樂趣，因此消費者如何依自身需求去選購適合自己的電動輔助自行車是需要先瞭解的。

消費者在選購電動輔助自行車時，宜先認明是否擁有合格標章，須通過國家安全測試，且須經過交通部審驗合格，並具有「綠色網狀黃色閃電」合格標章，才能合法上路；此外技術處也說，電動輔助自行車不同於一般自行車，購買時須考量到後續維修問題，建議宜選擇具有完善保修及通路之品牌廠商，並詢問清楚後續之售後服務，同時電動輔助自行車的操控性與路感略不同於傳統自行車，建議應實際試乘體驗過。

在規格方面，驅動動力的大小可參考輸出功率（W），一般常見為250~350W之間，數值越大代表輸出動力越大，技術處提醒，應依個人的騎乘距離的需求，去選擇適當容量的電池，目前80～100公里的續航距離已成為基本要求，另控制器將整合馬達、電池、感測器等控制及資訊，提供騎乘者相關騎乘模式的設定及資訊顯示。

今年4月份新北市交通局預計於淡水地區開始E-YouBike的營運，初期將提供300輛E-YouBike提供民眾使用，讓民眾與家人、朋友共同享受不同的騎乘體驗。

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