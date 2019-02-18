廣隆產能持續增加及訂單穩健成長 挹注業績向上動能

2019-02-18 19:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



鉛酸電池大廠廣隆（1537）在越南據點的新產能，春節之後人員回補將在第2季逐步開出，今年營運在產能持續增加，及訂單穩健成長的兩項利基下，挹注業績向上動能可期。

廣隆表示，越南跟台灣一樣，都是過農曆春節，2月因適逢春節假期，客戶要求將2月的出貨提前至元月，致使元月的營收在月增、年增均是成長。元月營收7.47億元，月增8%、年增2.5%。

廣隆指出，春節之後，部分員工有流動率，預計在3月初將可補回來，3月底就可以恢復原有產能，結合訂單穩健增加，今年的營運挑戰持續成長。

廣隆營運總部位於南投，生產據點在越南。以台灣接單出口的比重約達八成，直接銷售越南市場的則佔比約二成，主要是供應越南日系機車用電池共有三種款式，單月出貨量達10萬顆大關，此外，在打入越南電信基地台標案的把握度也愈來愈好，今年將可續續增加。

2018年廣隆營收84.9億元，年增9.2%；2018年前三季每股純益9.61元，優於2017年的8.14元。法人認為，受惠產能增加，營運規模持續擴大，廣隆將可在2016、2017及2018年，連續三年每股純益都達10元以上。

18日廣隆股價收在154.5元，上漲2.5元；營運以中小型UPS密閉式鉛酸蓄電池為主，並往大型化產品發展。