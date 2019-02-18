親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
多重投資熱點
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

指台灣收入比20年前差 韓國瑜：我們還要繼續騙嗎？

要求重寫前瞻計畫卡韓？ 交通部喊冤：沒說要重寫

廣隆產能持續增加及訂單穩健成長 挹注業績向上動能

2019-02-18 19:20經濟日報 記者張義宮╱即時報導

鉛酸電池大廠廣隆（1537）在越南據點的新產能，春節之後人員回補將在第2季逐步開出，今年營運在產能持續增加，及訂單穩健成長的兩項利基下，挹注業績向上動能可期。

廣隆表示，越南跟台灣一樣，都是過農曆春節，2月因適逢春節假期，客戶要求將2月的出貨提前至元月，致使元月的營收在月增、年增均是成長。元月營收7.47億元，月增8%、年增2.5%。

廣隆指出，春節之後，部分員工有流動率，預計在3月初將可補回來，3月底就可以恢復原有產能，結合訂單穩健增加，今年的營運挑戰持續成長。

廣隆營運總部位於南投，生產據點在越南。以台灣接單出口的比重約達八成，直接銷售越南市場的則佔比約二成，主要是供應越南日系機車用電池共有三種款式，單月出貨量達10萬顆大關，此外，在打入越南電信基地台標案的把握度也愈來愈好，今年將可續續增加。

2018年廣隆營收84.9億元，年增9.2%；2018年前三季每股純益9.61元，優於2017年的8.14元。法人認為，受惠產能增加，營運規模持續擴大，廣隆將可在2016、2017及2018年，連續三年每股純益都達10元以上。

18日廣隆股價收在154.5元，上漲2.5元；營運以中小型UPS密閉式鉛酸蓄電池為主，並往大型化產品發展。

廣隆越南春節
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

台商資金回台有解！安永：五大判斷原則

2019-02-18 18:34

選購電動輔助自行車 該注意哪些眉角？

2019-02-18 14:52

農地工廠大限將至 合法化門檻擬放寬

2019-02-18 12:55

國際廢鋼重回300美元 豐興鋼筋連2漲

2019-02-18 11:55

貿協領軍電商新南向 2018年創5.3億美元商機

2019-02-18 05:56

名家觀點／循環經濟…驅動台灣未來

2019-02-18 00:24

台商設廠用地 桃市府全力協助

2019-02-17 23:38

台商回流投資 4大廠落腳桃園

2019-02-17 23:36

台中平均失業率3.7% 六都最低

2019-02-17 23:32

本周指標／外銷訂單 恐連三個月負成長

2019-02-17 23:29

看了電影「幸福綠皮書」 謝金河這麼說

2019-02-17 20:38

中美貿易摩擦台商鮭魚回流 四大廠回台投資近80億

2019-02-17 19:51

韓流效應錢潮來了？選後高雄ATM交易增幅六都之冠

2019-02-17 18:44

經部助攻40漫遊小鎮 輔導餐飲老店、特色商圈

2019-02-17 16:50

產創條例修法財經兩部不同調 政院本周再協商

2019-02-17 16:44

天成花蓮蓋飯店 為何敢賣一晚38萬？專訪花東近20年最大投資案操盤人

2019-02-15 10:27

產創租稅優惠 延長十年

2019-02-15 01:43

勞保年金破產日再提前！棄月領改一次領真划算？

2019-02-14 09:25

印度石化投資案破局 中油搞砸新南向指標性投資

2019-02-13 15:46

川普也被騙！鴻海威州案「承諾多、實踐少」 回顧郭董跳票史

2019-02-11 10:03

市場變數多 聚焦美中談判

2019-02-11 01:09

張忠謀退休了 卻留夫人張淑芬繼續打拚奮鬥

2019-02-05 09:33

台北「南西商圈」老來俏 愈夜愈美麗！

2019-02-01 13:16

美中貿易間諜戰下 臺灣企業的因應之道

2019-02-01 12:16

燃眉！中華電信迎戰退休潮 做了那些因應方案

2019-01-31 14:04
看更多

熱門文章

經濟解析／楊應超：台灣鬼混20年，都在混什麼？

2019-02-18 07:56

客人已挖到地下室 學者：再下去恐發生棄屋潮

2019-02-18 12:18

台積廢晶圓 衝擊全球電子鏈

2019-02-18 00:38

勞退新制基金分紅 這一類勞工吃不到

2019-02-18 16:09

罷工後成本攀升 華航下半年大砍不賺錢航班

2019-02-18 11:02

鴻海布局遭誤解 郭台銘一一駁斥：從未承諾投資高軟800億

2019-02-18 16:33

中美貿易摩擦台商鮭魚回流 四大廠回台投資近80億

2019-02-17 19:51

經濟解析/外資買超、股價基期低 鴻海投資時機到了嗎?

2019-02-17 22:29

林義守因力挺楊秋興陷入「八年抗戰」 現在終於可以笑了

2019-02-18 10:05

台積電 吃下10萬片報廢晶圓

2019-02-18 00:08

房市谷底奇葩 這棟小宅2017銷售表現令人稱奇

2019-02-18 12:07

看了電影「幸福綠皮書」 謝金河這麼說

2019-02-17 20:38

LINE換機流程簡化 畫面引導即可完成

2019-02-18 09:26

中華郵政活化資產 拚都更

2019-02-18 00:49

檢測更嚴 台積電交貨期恐拉長

2019-02-18 00:37

郭台銘1月加碼鴻海3000張 早盤股價走堅

2019-02-18 09:41

央行14款紀念銀章滯銷 原來是這兩個原因

2019-02-18 16:01

華航將砍不賺錢航線 交通部：尊重公司治理

2019-02-18 13:29

韓流效應 高市ATM交易升溫 增幅居六都之冠

2019-02-17 23:02

台商回流投資 4大廠落腳桃園

2019-02-17 23:36

資本規定變革 保險業增資升壓

2019-02-17 23:30

MWC展 五電信董總親征

2019-02-18 00:28

經濟解析／調整航班 華航不得不的選擇

2019-02-18 14:18

貿易戰燒向汽車業 台廠警戒

2019-02-17 23:29

強化資本…金管會4措施 整骨保險業

2019-02-18 00:31

經濟解析／報廢晶圓衝擊信心 台積電應慎防客戶生二心

2019-02-18 12:40

這位金控老董好專情 金融股只進不出

2019-02-18 16:19

財團法人買股 有條件免稅

2019-02-18 00:26

企業春酒宴 韓國瑜選總統、韓冰選市長議題夯

2019-02-18 10:28

獲利大輸長榮 華航拚突圍

2019-02-18 14:31

宸鴻恐丟iPhone訂單 外資重申賣出評等

2019-02-18 11:47

FII赴美宣傳關燈工廠

2019-02-18 00:32

名家觀點／循環經濟…驅動台灣未來

2019-02-18 00:24

MWC／非蘋機皇將亮相 台系鏈補

2019-02-18 00:27

貿協領軍電商新南向 2018年創5.3億美元商機

2019-02-18 05:56

竹科台積電3奈米建廠用地 環評初審補件再審

2019-02-18 13:41

台商設廠用地 桃市府全力協助

2019-02-17 23:38

高達10萬片！台積廢晶圓 衝擊全球電子鏈

2019-02-18 17:45

券商公會 打造亞洲理財中心

2019-02-18 00:53

中華郵政董座專訪／他，出身學界 做事沉穩

2019-02-18 00:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top