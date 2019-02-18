環團抗議興達電廠更新計畫 台電:救空氣護溼地立場一致

2019-02-18 16:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



針對今（18）日環保團體提出對興達電廠更新改建的環保訴求，台電強調，興達電廠現正推動燃氣機組更新改建計畫，針對基地規劃，台電和環保團體「救空氣護溼地」的立場一致，未來也將朝「減開發增綠地」方向進行。

台電表示，未來開發將縮小用地並增加廠內綠地面積，廠區總面積約78公頃，包含保育區、滯洪池、建廠臨時設施及減碳用地、主發電與公用設施區等，為友善環境，已規劃保留既有濕地範圍，並於濕地北區緊鄰本計畫用地，劃設15公頃作為緩衝區，而主發電及公用設施區佔地約35.5公頃，以建蔽率約60%計算，實際建築物面積僅21.3公頃。

台電指出，興達電廠是南部重要民生電力來源，除了持續穩定供電，也積極投入各項空污改善措施。自民國80年起至今，興達電廠已投入309億元改善空污排放，包含興建4座室內煤倉、室外煤場防塵柵網裝設及更新、擴建靜電集塵器、增設排煙脫硫脫硝設備、空污防制設備改善升級等。

另外，興達電廠也於秋冬空品不良期間，自106年11月1日至今年1月31日止，累計降載634次，減發約11億度（不含歲檢修）。

為提高機組發電及環保效能，台電也推動燃氣機組更新改建計畫，更新設置3部燃氣複循環機組，總裝置容量約390萬瓩，希望興達電廠持續改善空污的同時，亦繼續為全民來發電。