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桃市府秘書耍官威罵保全 鄭文燦：行為錯誤得負起責任

選購電動輔助自行車 該注意哪些眉角？

2019-02-18 14:52經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

隨著國人環保意識抬頭，加上戶外旅遊盛行及短程交通接駁需求提高，自行車也愈來愈受歡迎，但在面臨逆風、上坡等環境障礙時，則大大影響興致。若想「樂在騎中」，電動輔助自行車或許是個好選擇，但要挑選一台適合自己的「愛駒」，仍有許多眉角必須注意。

經濟部技術處說明，電動輔助自行車是指以人力為主、電力為輔，且最大行駛速率在每小時25公里以下，車重在40公斤以下的二輪自行車輛。根據騎程路況及使用目的，可分為「城市車」、「登山車」與「公路車」三大類型；另依動力套件的配置，又可分為「輪轂式」及「中置式」。

其中，「輪轂式」是指將電動馬達整合在前輪或後輪花鼓的內部，通電後帶動車輪旋轉，驅動車輛前進，由於發展較早，技術上較為成熟，價格上也較低，但由於電動馬達將影響車身整體的配重，將會影響騎乘的操控性，常見於城市車。

「中置式」則是將電動馬達置於踏板輪軸處，因此操作靈活度較佳、動力輸出較大，但相對單價也較高，常見於登山車、公路車，屬於高端市場的應用。

經濟部建議，消費者在選購電動輔助自行車時，宜先認明是否擁有合格標章，須通過國家安全測試（CNS14126），且須經過交通部審驗合格，並具有「綠色網狀黃色閃電」合格標章，才能合法上路。

此外，有別於一般自行車，購買電動輔助自行車時，必須考量後續維修問題，因此建議選擇具有完善保修及通路的品牌廠商，並詢問清楚售後服務。同時，電動輔助自行車的操控性與路感也與傳統自行車不同，建議事先實際試乘體驗。

在規格方面，驅動動力的大小可以參考輸出功率（W），一般常見為250至350W之間，數值愈大代表輸出動力愈大。同時，根據個人騎乘距離的需求，選擇適當容量的電池，目前80至100公里的續航距離已是基本要求，而控制器將整合馬達、電池、感測器等控制及資訊，提供騎乘者相關騎乘模式設定及資訊顯示。

經濟部表示，新北市交通局預計今年4月於淡水地區開始E-YouBike的營運，初期將有300輛E-YouBike提供民眾使用，屆時可以現場體驗，並且挑戰更多不同的路線。

自行車經濟部
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