能源政策再掀戰火 沈榮津：核電不是不用，是沒辦法用

2019-02-18 12:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



新舊政府為能源政策燃戰火，經濟部長沈榮津今（18）日親上火線表示，「核電不是不用，是沒辦法用」，他並強調核廢料最終處置場是嚴肅的問題，大家要一起面對。

沈榮津表示，「以核養綠」的公投結果，經濟部予以尊重，也知道大家期待要使用核能，但新能源政策經過歸零思考，最終決定核二、核三不延役，核四不重啟，主要是因為「核電不是不用，是沒辦法用」。

沈榮津進一步指出，其中最重要的問題，是燃料池已經滿了，乾貯設施地方政府也尚未核准，因為地方政府和鄉親們都在意，乾貯設施恐變成最終處置場。沈榮津呼籲，「大家一定要有同理心，談核能，核廢料的最終處置場問題，一定要解決，要很嚴肅的來面對」。

沈榮津強調，台灣是出口導向的國家，在國際大廠紛紛注重綠色供應鏈的趨勢下，台灣必須提早布局，政府發展綠能的決心不能改變，因此綠能及燃氣發電是未來供電主力，現行能源配比，規畫燃煤30%、燃氣50%、再生能源20%。

雖然堅持廢核，但經濟部也坦言，若從今年開始計算，第三年起，也就是2021年要繼續執行年減火電1%有困難，原因是火電占比高，2017年即達到86%，在火電被減1%及用電持續成長前提下，綠電、核電無法再額外增加，將導致有被缺電的可能性。

此外，針對社會最關心，今日再引爆新舊政府大戰的核電議題，根據經濟部的盤點，核一1號機已進入除役階段、2號機今年7月執照就到期，延役申請不及；核二、核三機組延役面臨四大困難，包含核二延役申請已超過期限、地方政府反對、核廢料無處去、若地方政府及民意有反對意見，則國會難以支持延役預算等；核四重啟則需突破立院決議要求廢除核四計畫、安全數位儀控設備的備品無法取得、與原廠協商修約、向原能會申請重啟及完成福島安全強化、設備完成組裝的測試、燃料棒送回原廠檢查等作業，總期程將超過6到7年。綜合以上因素，核能延役或重啟，客觀條件不可行、地方民意不支持，困難重重。

不過，經濟部強調，核電評估結果雖不樂觀，燃煤發電又處處受發電限制，「綠能」及「燃氣發電」將成為未來供電主力。

經濟部再次向全民喊話並承諾，太陽光電、風力發電、燃氣機組及天然氣接收站的各項開發計畫如期如質完成。政府目前正按照既定的能源轉型方向進行，國人及工商企業可以放心，政府可以確保穩定供電，備用容量率可達15%、備轉容量率可達10%。