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學者：廢核宛如走在鋼索上 拿全民經濟在豪賭

2019-02-18 12:20經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

新舊政府為能源政策燃戰火，中經院能源與環境研究中心研究員王京明批評，廢核的新能源政策根本就是走在鋼索上，拿全民經濟在豪賭，中央大學教授梁啟源更推估，2025年電價漲幅會超過49%，他也批政府明明知道缺電會發生，但就是堅持不理會公投的直接民意，他甚至直言，新能源政策根本是非經濟的政治意識形態考量，重於經濟考量，也重於環境考量。

王京明表示，「以核養綠」是經過公投的直接民意，但政府卻能夠藐視民意，讓人不可思議。王京明並強調，並不是一定非要核電不可，但是在再生能源還沒有辦法銜接上來，又加上今年開始還必須每年減火電1%的「過度時期」，怎麼可以說廢核就廢核。

王京明並進一步指出，核二、核三的延役，以及核四的重啟，都只是技術性的問題，他說，全世界300、400百座的核電廠，許多都是40、50年了，核四廠才20年，問題不難解決，而且現在包括：韓國、中國、瑞士、比利時都已重啟核電。現在政府斷然要把核電廢除，在過度期間繼續用煤發電，是要人民用「肺」發電嗎？

講到激動處，王京明說，「還招商哩！什麼能源政策！」，政府根本是在拿工商界和人民的錢在豪賭。如果每天都需要擔心會不會缺電，誰還敢來台灣投資？

梁啟源則說，政府口口聲聲說要發展再生能源，但太陽發電只有白天可以發電，離岸風電，夏天沒有風就不能發電，和可以24小時全天機載的核電大大不同。若政府的新能源政策，依舊執意要以不穩定的發電來取代核電，還要保證絕對不缺電，那根本是做不到的事情。

梁啟源更推估，若依照現行的新能源政策配比計算，預計到了2025年，我國電價調幅很有可能會超過49%。

梁啟源並進一步指出，2016~2018年的用電年成長率約是2%，和我國的經濟成長率是差不多的，而到了2025年大約要再多出17%的電力需求。梁啟源表示，他不能理解，政府明明就知道缺電一定會發生，就是不能改變能源政策，執意廢核。那是不是政府的非經濟政治意識形態考量，重要經濟考量，也重於環境考量？

核電廠廢核
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