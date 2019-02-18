貿協領軍電商新南向 2018年創5.3億美元商機

2019-02-18 05:56 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



為強化數位經濟發展時代我國出口企業競爭力，外貿協會「台灣經貿網」積極打造數位電商生態系，協助我商運用電商拓展海外市場能力，並自2017年起陸續與新南向市場在地電商，包含越南在地第一名Tiki.com、印尼在地第二名Blibli.com及台資電商PChome Thai策略聯盟，於該等平台建置「台灣館」，配合當地節日及我國展團進行事件行銷，2018年累積創造5.3億美元商機。

台灣經貿網為經濟部於2002年委託貿協成立之B2B電商平台，貿協指出，有別民間B2C平台以營運為目的並主攻民生消費品市場，台灣經貿網以協助我國中小企業拓銷全球市場為定位，迄今已累積約7萬家企業上架66萬張型錄，2018年底於全球貿易平台排名前15大，台灣經貿網同時也與我國電子商務相關協會結盟設置數位基地，分級分類提供我商所需數位服務。

為培育國內數位行銷人才及企業電商能力，貿協表示，台灣經貿網與數位巨擘如Google、Facebook等合作，亦與Amazon推動T（Taiwan）A（Amazon）光點計畫，並與eBay合作台灣館，提供專人一對一輔導上架及數位行銷；並協助商品翻譯多國語言、型錄優化、關鍵字廣告及搜尋引擎優化、行銷函及英文新聞稿撰寫技巧等，並與桃園、新竹、台中、台南、高雄及花東地區與經發局、工策會及產業協會等合辦培訓課程。

貿協也說，為執行新南向政策，台灣經貿網自2017年起陸續與新南向市場在地電商如越南在地第一名Tiki.com、印尼在地第二名Blibli.com及台資電商PChome Thai策略聯盟，於該等平台建置「台灣館」，配合當地節日及我國展團進行事件行銷，提升台灣品牌知名度，協助我商爭取跨境電商B2C商機。

同時台灣經貿網增加泰、越、印尼語系網頁，加強數位行銷吸引新南向市場買主下單採購；系統方面，台灣經貿網與時俱進，不斷優化買主及供應商使用體驗，今年更推出買主智慧推薦、以圖找圖快速下單，供應商方面更運用A I分析，協助找尋潛力市場及買主名單；經貿語音助理T-bo亦於今年初上線，提供買主英文版及供應商中文版24小時不間斷的服務。

貿協指出，透過以上策略及作法，2018年台灣經貿網之越語、泰語、印尼語在地語網站行銷資通訊、機械、汽機車零配件等台灣優勢產業及商機媒合、視訊洽談等各項服務，累計協助2萬5,081家廠商促成5億3,047萬美元商機；另協助新南向市場新增1,599家次企業上架越、泰、印尼及澳洲「B2C」平台，合計88,023品項，尚有240家次申請開店審核中。