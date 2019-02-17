親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
華航罷工落幕
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

台南3車連環撞 一歲半男童送醫不治死亡

搭北捷賞新詩 台大教授這25個字作品讓人廢到笑

看了電影「幸福綠皮書」 謝金河這麼說

2019-02-17 20:38聯合報 記者陳智華╱即時報導

電影幸福綠皮書「Green Book」獲奧斯卡五項大獎提名，之前在金球獎拿下音樂及喜劇類最佳影片、最佳男配角及最佳劇本三項大獎，成為今年金球獎最大贏家，不少民眾看了之後大受感動，也在臉書分享推薦，口碑相當好。

財信傳媒董事長謝金河今天也在臉書貼文他看這部電影的心得，他指出，愈簡單的電影，愈令人回味無窮！

謝金河說，這部改編自真人真事的電影，場景是1962年甘迺迪當總統，馬丁路德金發起黑人民權運動如火如荼的時候。電影的主人翁Don Shirley應邀到美國南部各大州去巡迴演出，為安排行程及駕駛安全，他高薪聘請一位白人司機，在黑人極度受到歧視的南部各大州，黑人音樂家與白人司機激盪出很多火花。全片只有兩個人壓軸演出，劇情單純的卻發人深省。

在旅途中，原來白人司機對黑人音樂家也有歧視的心底，但經過相處逐漸消失。另一方面，黑人音樂家台前幕後落差極大，台前備受歡呼，台下卻受盡冷落。

謝金河說，今年44歲的Mahershala Ali演活了這個黑人音樂家的角色。演出輕巧而溫柔，充滿知識份子和音樂家的談吐修養，溫文儒雅，知書達禮。飾演司機的Virgo Mortensen演一個可以一次吞下16個漢堡的夜店保鏢，這個白人大老粗與黑人音樂家形成強烈對比。整部電影可說是兩人飙演技。

他表示，這部電影透過Don Shirley的遭遇，把60年代的美國種族歧視，細膩委婉表達出來，令人回味無窮。

「幸福綠皮書」劇照。圖／CATCHPLAY提供
「幸福綠皮書」劇照。圖／CATCHPLAY提供
分享

電影黑人謝金河
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

中美貿易摩擦台商鮭魚回流 四大廠回台投資近80億

2019-02-17 19:51

韓流效應錢潮來了？選後高雄ATM交易增幅六都之冠

2019-02-17 18:44

經部助攻40漫遊小鎮 輔導餐飲老店、特色商圈

2019-02-17 16:50

產創條例修法財經兩部不同調 政院本周再協商

2019-02-17 16:44

財經觀點／經濟火車頭 城市再造5大挑戰

2019-02-17 00:33

環評卡卡 環署點出通關密碼

2019-02-17 00:27

為何對租稅優惠無感？因為都集中在大型企業、製造業

2019-02-16 22:22

天成花蓮蓋飯店 為何敢賣一晚38萬？專訪花東近20年最大投資案操盤人

2019-02-15 10:27

產創租稅優惠 延長十年

2019-02-15 01:43

勞保年金破產日再提前！棄月領改一次領真划算？

2019-02-14 09:25

印度石化投資案破局 中油搞砸新南向指標性投資

2019-02-13 15:46

川普也被騙！鴻海威州案「承諾多、實踐少」 回顧郭董跳票史

2019-02-11 10:03

市場變數多 聚焦美中談判

2019-02-11 01:09

張忠謀退休了 卻留夫人張淑芬繼續打拚奮鬥

2019-02-05 09:33

台北「南西商圈」老來俏 愈夜愈美麗！

2019-02-01 13:16

美中貿易間諜戰下 臺灣企業的因應之道

2019-02-01 12:16

燃眉！中華電信迎戰退休潮 做了那些因應方案

2019-01-31 14:04
看更多

熱門文章

從小就有富人俱樂部 兒童理財專戶年後暴增八成

2019-02-17 10:06

匯市最前線／新台幣 開春補貶

2019-02-17 00:37

三星新機秀三趨勢 供應鏈樂

2019-02-16 23:57

不讓東南亞航空專美…虎航備戰 南向拓點

2019-02-16 23:50

東南亞航空 搶闢飛台航線

2019-02-16 23:50

勤美百億投資 下月動工

2019-02-16 23:41

中美貿易摩擦台商鮭魚回流 四大廠回台投資近80億

2019-02-17 19:51

三星新機發表 大立光、GIS"雙鴻吃補

2019-02-16 23:56

HTC參與台北燈節活動 想拿跟柯文哲一樣的手機看這邊

2019-02-16 21:19

環評卡卡 環署點出通關密碼

2019-02-17 00:27

誠美材董座之爭 再爆衝突

2019-02-16 23:54

韓流效應錢潮來了？選後高雄ATM交易增幅六都之冠

2019-02-17 18:44

騎車買菜被碰撞 沒保強制險一樣要被罰

2019-02-17 11:03

為何對租稅優惠無感？因為都集中在大型企業、製造業

2019-02-16 22:22

去年稅收 估超徵900億

2019-02-17 02:21

財經觀點／經濟火車頭 城市再造5大挑戰

2019-02-17 00:33

經部助攻40漫遊小鎮 輔導餐飲老店、特色商圈

2019-02-17 16:50

和碩傳砸92億 擴大印尼產能

2019-02-16 23:57

在地心產業／桃園老字號補習班 申請上櫃永續經營

2019-02-16 23:16

電子鏈轉型 半導體扮關鍵

2019-02-16 23:53

中信分行深圳掛牌 搶攻珠三角商機

2019-02-17 00:06

9成租稅優惠 聚焦製造業…中小企無感

2019-02-17 00:21

貿協台中辦香港採購洽談 買主下單成果令人滿意

2019-02-17 11:03

中信銀14國分子行接力辦主題周 台灣慶元宵先登場。

2019-02-17 14:57

看了電影「幸福綠皮書」 謝金河這麼說

2019-02-17 20:38

國際趨勢跟上了嗎？全家、綠藤生機倡議純淨風潮

2019-02-17 10:04

中信銀 深圳分行 將揭牌

2019-02-16 23:52

產創條例修法財經兩部不同調 政院本周再協商

2019-02-17 16:44

嬰孩智慧產品 恐叫好不叫座

2019-02-16 23:53

AR 躍人機介面新寵

2019-02-16 23:53

電競監視器出貨大躍進 今年挑戰800萬台

2019-02-16 23:16

觀察站／租稅獎勵 別走回「產業別」老路

2019-02-17 00:25

毫秒定輸贏…電競監示器 效能成關鍵

2019-02-16 23:16

話題性螢幕 買氣漸升溫

2019-02-16 23:41

漢諾威展 20日辦記者會

2019-02-16 23:53

創業超新星／萬里雲…創新AI 帶企業上雲端

2019-02-16 23:13

優先財經法案 聚焦產創條例、資金回台專法

2019-02-17 17:45

創業超新星／拚命三郎劉永信 贏得Android之父賞識

2019-02-16 23:13

創業超新星／萬里雲導入高科技 協助傳產業

2019-02-16 23:13

致勝心法／從應用面出發 解決客戶痛點

2019-02-16 23:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top