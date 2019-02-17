看了電影「幸福綠皮書」 謝金河這麼說

2019-02-17 20:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳智華 ╱即時報導



電影幸福綠皮書「Green Book」獲奧斯卡五項大獎提名，之前在金球獎拿下音樂及喜劇類最佳影片、最佳男配角及最佳劇本三項大獎，成為今年金球獎最大贏家，不少民眾看了之後大受感動，也在臉書分享推薦，口碑相當好。

財信傳媒董事長謝金河今天也在臉書貼文他看這部電影的心得，他指出，愈簡單的電影，愈令人回味無窮！

謝金河說，這部改編自真人真事的電影，場景是1962年甘迺迪當總統，馬丁路德金發起黑人民權運動如火如荼的時候。電影的主人翁Don Shirley應邀到美國南部各大州去巡迴演出，為安排行程及駕駛安全，他高薪聘請一位白人司機，在黑人極度受到歧視的南部各大州，黑人音樂家與白人司機激盪出很多火花。全片只有兩個人壓軸演出，劇情單純的卻發人深省。

在旅途中，原來白人司機對黑人音樂家也有歧視的心底，但經過相處逐漸消失。另一方面，黑人音樂家台前幕後落差極大，台前備受歡呼，台下卻受盡冷落。

謝金河說，今年44歲的Mahershala Ali演活了這個黑人音樂家的角色。演出輕巧而溫柔，充滿知識份子和音樂家的談吐修養，溫文儒雅，知書達禮。飾演司機的Virgo Mortensen演一個可以一次吞下16個漢堡的夜店保鏢，這個白人大老粗與黑人音樂家形成強烈對比。整部電影可說是兩人飙演技。