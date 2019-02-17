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優先財經法案 聚焦產創條例、資金回台專法

2019-02-17 17:45經濟日報 記者翁至威╱即時報導

行政院明（18）日將與立法院民進黨團協調本會期優先法案，其中在財經法案方面，產業創新條例修正案、海外資金匯回管理運用及課稅條例草案以及新經濟移民法等，都是蘇內閣「強台」拚經濟的基石，有機會入列優先法案。

此外，「名模條款」所得稅法修正案攸關納稅人權益，也有機會在本會期拍板。

行政院長蘇貞昌衝衝衝拚經濟，為了扶植新創、促進產業升級，產業創新條例修正案備受重視。財經政委龔明鑫日前召集經濟部、財政部，針對修法達成初步共識，租稅優惠確定延長十年，同時新增技術入股得就股票轉讓日或取得日時價，擇低課稅，但不新增人才培育投資抵減。

此外，研發投資抵減是否加碼5%，由於涉及稅損，財政部日前也表態反對，經濟部將進一步評估必要性後，兩部再行討論，預計兩周內審查修正草案。

而在國際反避稅風潮及美中貿易戰影響下，不少台商計畫將海外資金匯回台灣，財政部正研議海外資金匯回管理運用及課稅條例草案，也將會是本會期重點法案之一。

財政部表示，海外資金匯回專法必須兼顧租稅公平、經濟發展、有效管理等三面向，必須跨部會取得共識。

另外被稱為名模條款的所得稅法修正案，因應大法官745號解釋，有其時間壓力，在這個會期中也勢必會在立法院中討論。

依據財政部規劃，此次修法新增治裝費、進修訓練費及職業工具支出等三項費用可核實減除，各項以總薪資3%為上限，希望今年上路、明年申報適用。

另外，行政院去年底已將新經濟移民法草案函送立法院，立法院本會期可望進入審議階段；國發會主委陳美伶年前宣示主要政務時也提到，期待新經濟移民法能盡速在新會期順利三讀。不過，近期各界關注議題廣泛，實際仍要視協調結果而定。

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