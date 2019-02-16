為何對租稅優惠無感？因為都集中在大型企業、製造業

2019-02-16 22:22 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



經濟部力推產創條例租稅優惠延長十年，並希望擴大優惠規模，我國卅年來租稅負擔率不斷下降堪稱世界最低，降幅也居全球之冠，為何一般民眾無感？立法院預算中心解答，因為租稅優惠都集中在大型企業，且聚焦在製造業；占比大的中小企業、服務業反而較難享受到減稅優惠。

為鼓勵企業投資，政府曾先後施行促產條例、產創條例、兩稅合一等，提供許多租稅優惠，不斷減稅讓台灣的租稅負擔率逐年降低。據統計，七九至一○六年，台灣租稅負擔率減少七個百分點，減幅為全球之冠。同期間希臘、法國、義大利、冰島及韓國，租稅賦稅負擔率皆上升。

預算中心指出，所得稅為我國最重要之稅目，占國稅稅收高達五成以上，目前稅式支出項目以所得稅為大宗，一○八年度預算案推估營所稅的稅式支出約六二五億元，主要以適用廢止前促產條例及產創條例的規定為大宗。

據經濟部中小企業處統計，至一○六年底為止，國內中小企業占全體企業比率高達百分之九七點七，但適用租稅優惠的卻不到百分之三。雖然中小企業業發展條例規定，中小企業研發支出得抵減營所稅，但以一○四年度為例，適用的中小企業只有一三○家，減稅優惠僅二億多元。

以行業別來觀察，一○四年度營所稅合於獎勵規定的免稅所得，製造業占百分之九十一點五；營所稅及未分配盈餘申報投資抵減稅額中，製造業也占百分之九十一點六八。經濟部統計顯示，台灣產業結構中服務業占近六成三，製造業僅占三成一，但製造業卻享受九成的租稅優惠。

中小企業占全體企業比率高達百分之九七點七，適用租稅優惠的中小企業卻不到百分之三；製造業僅占三成一，但卻享受九成的租稅優惠。難怪多數民眾對租稅優惠無感。

預算中心分析，現行產創條例雖沒有限制適用企業的規模大小與產業別，但中小企業受限於內部資源缺乏，在研發創新投入力道較為不足，恐限縮申請研發投資抵減的機會。租稅優惠集中在製造業，顯示出服務業因創新認定不易，導致在申請研發投資抵減稅額上相對困難。

立法院預算中心建議，財經部會應檢討租稅減免的妥適性，並強化中小企業及服務業的租稅獎勵，研擬一套符合整體產業發展的租稅獎勵政策。