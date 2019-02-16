親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
華航罷工落幕
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

他60元買棒球卡驚「全球剩2張」 還有人出上億求他賣

為何對租稅優惠無感？因為都集中在大型企業、製造業

2019-02-16 22:22聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

經濟部力推產創條例租稅優惠延長十年，並希望擴大優惠規模，我國卅年來租稅負擔率不斷下降堪稱世界最低，降幅也居全球之冠，為何一般民眾無感？立法院預算中心解答，因為租稅優惠都集中在大型企業，且聚焦在製造業；占比大的中小企業、服務業反而較難享受到減稅優惠。

為鼓勵企業投資，政府曾先後施行促產條例、產創條例、兩稅合一等，提供許多租稅優惠，不斷減稅讓台灣的租稅負擔率逐年降低。據統計，七九至一○六年，台灣租稅負擔率減少七個百分點，減幅為全球之冠。同期間希臘、法國、義大利、冰島及韓國，租稅賦稅負擔率皆上升。

預算中心指出，所得稅為我國最重要之稅目，占國稅稅收高達五成以上，目前稅式支出項目以所得稅為大宗，一○八年度預算案推估營所稅的稅式支出約六二五億元，主要以適用廢止前促產條例及產創條例的規定為大宗。

據經濟部中小企業處統計，至一○六年底為止，國內中小企業占全體企業比率高達百分之九七點七，但適用租稅優惠的卻不到百分之三。雖然中小企業業發展條例規定，中小企業研發支出得抵減營所稅，但以一○四年度為例，適用的中小企業只有一三○家，減稅優惠僅二億多元。

以行業別來觀察，一○四年度營所稅合於獎勵規定的免稅所得，製造業占百分之九十一點五；營所稅及未分配盈餘申報投資抵減稅額中，製造業也占百分之九十一點六八。經濟部統計顯示，台灣產業結構中服務業占近六成三，製造業僅占三成一，但製造業卻享受九成的租稅優惠。

中小企業占全體企業比率高達百分之九七點七，適用租稅優惠的中小企業卻不到百分之三；製造業僅占三成一，但卻享受九成的租稅優惠。難怪多數民眾對租稅優惠無感。

預算中心分析，現行產創條例雖沒有限制適用企業的規模大小與產業別，但中小企業受限於內部資源缺乏，在研發創新投入力道較為不足，恐限縮申請研發投資抵減的機會。租稅優惠集中在製造業，顯示出服務業因創新認定不易，導致在申請研發投資抵減稅額上相對困難。

立法院預算中心建議，財經部會應檢討租稅減免的妥適性，並強化中小企業及服務業的租稅獎勵，研擬一套符合整體產業發展的租稅獎勵政策。

製造業減稅
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

台灣之光！直徑8米輪轂模具 瑔曜擠身風電業前段班

2019-02-16 12:23

郭翡玉 升國發會副主委

2019-02-16 01:43

大選增溫 今年電價可望凍漲

2019-02-16 00:15

夏月電價提前到5月？ 悄擱置

2019-02-16 00:10

Q1出口不妙 連10季收紅恐告終

2019-02-15 23:55

電價漲不漲 下月揭曉

2019-02-15 23:16

兩利空 上月出口連三黑

2019-02-15 23:14

美日給力 出口創新高紀錄

2019-02-15 23:13

電子零組件 進口增13%

2019-02-15 23:12

夏月電價提前案 恐擱置

2019-02-15 23:11

出口連三月負成長元凶找到了 財政部：是大陸和東協

2019-02-15 22:00

春節擬固定放假9天 工商團體：應提前彈性補班

2019-02-15 19:33

美中貿易戰衝擊 出口連10季正成長恐告終

2019-02-15 18:53

天成花蓮蓋飯店 為何敢賣一晚38萬？專訪花東近20年最大投資案操盤人

2019-02-15 10:27

產創租稅優惠 延長十年

2019-02-15 01:43

勞保年金破產日再提前！棄月領改一次領真划算？

2019-02-14 09:25

印度石化投資案破局 中油搞砸新南向指標性投資

2019-02-13 15:46

川普也被騙！鴻海威州案「承諾多、實踐少」 回顧郭董跳票史

2019-02-11 10:03

市場變數多 聚焦美中談判

2019-02-11 01:09

張忠謀退休了 卻留夫人張淑芬繼續打拚奮鬥

2019-02-05 09:33

台北「南西商圈」老來俏 愈夜愈美麗！

2019-02-01 13:16

美中貿易間諜戰下 臺灣企業的因應之道

2019-02-01 12:16

燃眉！中華電信迎戰退休潮 做了那些因應方案

2019-01-31 14:04
看更多

熱門文章

金控元月獲利 大減逾四成

2019-02-16 00:28

張善政：如果我來處理華航罷工 讓人過個快樂年

2019-02-16 12:58

台灣之光！直徑8米輪轂模具 瑔曜擠身風電業前段班

2019-02-16 12:23

華航罷工落幕 機師工會公開信：過勞非無法撼動的宿命

2019-02-16 15:37

電信資費吃到飽 最低196元

2019-02-16 00:28

元月獲利 三銀行寫同期新高

2019-02-16 00:23

華航21日航班全面恢復 至少要賠償2萬人

2019-02-16 00:04

網紅退燒？「微商」正崛起

2019-02-16 14:55

基金龍虎榜 中國相關基金今年來表現出色

2019-02-16 10:32

北富銀、玉山攻安養信託 報捷

2019-02-16 00:06

國壽、富邦壽 淨值增650億

2019-02-16 02:09

放高利貸沒據實申報利息所得 要罰

2019-02-16 05:52

郭翡玉 升國發會副主委

2019-02-16 01:43

華航罷工消保處沉默？ 消保處：罷工前夕便提出呼籲

2019-02-15 22:47

范振燿有夢 盼魚腥草躍全球飲品

2019-02-15 23:29

罷工衝擊 華航成本年增億元

2019-02-15 23:15

「被動」併購擴產 積極布局

2019-02-16 14:36

四大金控 元月獲利比2018同月少賺243億元

2019-02-15 23:34

Q1出口不妙 連10季收紅恐告終

2019-02-15 23:55

財政部18日公布稅收 去年估超徵近900億元

2019-02-16 12:54

林義守：義聯要當南台灣引擎

2019-02-15 23:10

多頭熱 10年期公債大漲

2019-02-16 00:06

機師工會公開信：繼續打拚直到沒有人因過勞而倒下

2019-02-16 15:40

兩利空 上月出口連三黑

2019-02-15 23:14

電信資費戰火再起？ 業者快閃搶市

2019-02-16 00:06

華航機師罷工 高雄國際機場6天28航班5112人受影響

2019-02-15 23:00

被動元件回春？法人保守看

2019-02-16 14:35

高銀、永豐金 大股東加碼自家股

2019-02-15 23:47

華航機師罷工落幕 工會對造成不便致歉

2019-02-16 15:42

在地心產業／蜈蚣咬傷…土木技師鑽研草藥成達人

2019-02-15 23:25

電價漲不漲 下月揭曉

2019-02-15 23:16

綜所稅首報族試算服務 即起申請

2019-02-16 00:09

超商、虛擬店 攻「微商」衝業績

2019-02-16 14:53

年後轉職 保單記得調整因應風險需求

2019-02-16 10:31

夢幻行業 網紅退燒？微商崛起！

2019-02-16 13:43

何煖軒去留 蘇揆暫不談

2019-02-15 23:09

健喬原料藥恐致癌 要求廠商下架銷毀

2019-02-15 23:09

罷工誰負責？ 蘇揆：還不是時候

2019-02-16 00:04

美日給力 出口創新高紀錄

2019-02-15 23:13

全家攻微商 LINE打造虛擬店舖衝業績

2019-02-16 13:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top