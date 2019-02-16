台灣之光！直徑8米輪轂模具 瑔曜擠身風電業前段班

2019-02-16 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



瑔曜綠能科技完成的8米輪轂模具，已包裝完成，下周將經高雄港輸往德國。記者邵心杰／攝影 分享 facebook 經90天的努力，瑔曜綠能科技產出直徑達8米輪轂模具，尺寸之大已令風力發電相關產業望其項背，重達60噸木模下周經高雄港將輸往德國，運用在900百萬瓦的歐洲離岸風力產業之上，光是運輸費用即達新台幣600萬元；瑔曜綠能科技這間坐落在台南安南區，一間不到2000千坪的工廠，競逐全球風力發電產業市場，打響知名度。

瑔曜綠能前身是益光機械木型有限公司，經營塑膠射出機起家，20年前在國外參展，接觸到風力發電機，經媒合，接下印度一筆直徑2米的風力發電機輪轂模具業務，開始投入風力發電產業， 之後拓展至德國、丹麥、挪威、美國及西班牙；迄今，這座小小的工廠，成為世界知名的輪轂模具製造業者之一。

瑔曜綠能外貿經理尤柏淯舉彰濱風力發電機為例，這次德國訂單，尺寸的小大是彰濱所用機具6-7倍大，通常用在離岸風力發電之上。他說，生產的模具是風力發電供應鏈的最前端，與德國廠商合作，做此8米輪轂模具，德商也是第一次嘗試，尚未量產。