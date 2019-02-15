出口連三月負成長元凶找到了 財政部：是大陸和東協

2019-02-15 22:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



財政部今（15）日公布1月出口273億美元，年減0.3％，連續三個月負成長。財政部統計處長蔡美娜表示，對中國大陸與香港、東協出口雙雙下滑，是拖累出口連三個月下滑的主要原因。

對中國大陸與香港出口僅103億美元，年減7.5％，剔除春節因素外，是2017年6月以來最低水準，連三個月下滑；對東協減幅更擴大到15.3％。

蔡美娜指出，預估第1季出口仍是負成長，減幅2.8％，出口連續10季正成長的亮眼表現將在第1季劃下句點，上半年出口維持負成長，下半年轉正成長2.6％。

1月出口273億美元，為歷年同月次高，進口263.9億美元，為歷年單月第三高，年增6.8％，表現不錯。由於出口減少、進口增加，出超僅9.1億美元，創近六年最低水準。

蔡美娜分析，1月除步入外銷淡季外，主要受到美中貿易戰效應牽制、國際原物料價格下滑，致傳產貨品外銷轉弱，電子零組件則表現平平。

出口主要貨品中，升少降多，其中塑化原料、基本金屬及傳產貨類，都呈現衰退態勢，塑橡膠製品出口年減13.1％、化學品年減12.3％，基本金屬年減7.3％。前幾個月表現強勁的礦產品也翻轉下跌1％。

但資通與視聽產品，受惠美中貿易戰影響，雲端伺服器廠商提高國內產能比重及電腦零附件出口急驟增加，年增21.4％，在11貨類中，表現最亮眼，是歷年單月第五高。過去扮演出口雙引擎的機械與電子零組件，則僅分別小增2.6％、0.8％。

蔡美娜說，電子零組件雖止跌回升，但回升幅度有限，力道不足，主因全球智慧型手機需求疲弱，半導體產業供應鏈庫存水位偏高所致。

主要市場出口方面，蔡美娜分析，我對新興市場表現不如先進國家，尤其對中國大陸與香港、東協雙雙下滑，是拖累出口「連三滑」的主要原因。

蔡美娜說，對中國大陸與香港因終端消費收縮，廠商購料及投資續呈保守，原物料行情下跌，而下滑；對東協則因對菲律賓、馬來西亞礦產品銷售急驟萎縮，對越南基本金屬及新加坡電子零組件出品衰退所致。

蔡美娜分析，受美中貿易戰衝擊，網通與資通訊伺服器業者提升國內產能，從台灣出口比重增加，且中國經濟降溫，去年經濟成長率創近28年最低水準，影響中國內需表現，也波及台灣對中國出口。