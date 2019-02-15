工研院攜和成 升級台灣水五金競爭力

2019-02-15 14:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



台灣水五金產業升級、研磨拋光製程再進化。工研院與衛浴大廠和成欣業公司（HCG）今（15）日簽約，宣布和成將導入工研院第二代CPS研磨拋光機器人技術，建置第二條CPS生產線。

未來導入第二代技術後，相較前一代，讓產線可透過虛實整合和機器視覺，將調機時間從原本的一天縮短為一小時、機器人研磨動作變零死角，達到快速換線、提升產能的目標，協助台灣水五金產業全面升級、增強國際競爭力。

和成欣業公司陳振乾總經理表示，和成於2016年與工研院合作導入CPS（Cyber Physical System）研磨拋光機器人技術後，使水龍頭研磨的產能增加了20%，為了配合技術的提升，和成透過培訓，將傳統的作業員，轉換成設備操作的技術員。

和成導入工研院研發的CPS研磨拋光機器人前，舊型產線的水龍頭研磨覆蓋率僅80%，在導入CPS研磨拋光機器後，水龍頭研磨的覆蓋率已高達90%，藉由本次與工研院的合作，第二代CPS研磨拋光機器人，未來水龍頭的研磨覆蓋率能達到100%且成本可降低20%，品質再提升與國際水準接軌，讓和成超越全球各大水龍頭品牌，成為消費者之首選。

工研院張培仁副院長說，台灣水五金廠商約三百家，以出口為主供應全球50%以上水龍頭，每年產值約六百億新台幣，但國內水五金產業中，水龍頭是全世界最難磨的，複雜外型的水五金較難導入自動化設備，工研院開發CPS研磨拋光機器人直接解決上述問題。

工研院深耕水五金產業五年，從2016年跟和成開發國產化CPS研磨拋光智慧機器人解決方案，到今天簽署進階的「第二代CPS研磨拋光機器人建置」，和成跟工研院的合作，也為傳統水五金勞力密集產業，導入智慧生產的典範，由原本的「多量少樣」升級至「少量多樣」、進入高利潤且腦力密集的新智慧生產模式。

工研院機械與機電系統研究所胡竹生所長指出，秉持積極創新的精神， 耗時兩年開發第二代CPS研磨拋光機器人，增加「線上編程軟體」、「機器人視覺」、「複合型研磨拋光設備硬體」三項創新專利技術的新功能，縮短研磨路徑的調整時間，第二代技術只需一小時調機、有效提高和成水龍頭產能15%；此外「複合型研磨拋光設備硬體」，搭配軟體動態計算，讓研磨100%零死角，完美研磨複雜零件。

現場也展示工研院於2016年建置「CPS研磨拋光機器人水龍頭生產線」，此生產線於2016年引進工研院第一代CPS研磨拋光技術後，與國外機器手臂相比，透過離線編程免除傳統機器人教導費時的困境，將編程時間由14天縮短到一天；產線從一天只能磨八小時的水龍頭，到如今24小時皆能研磨。

為精益求精，工研院研發第二代CPS研磨拋光機器人提升調機速度跟改善研磨死角，以提高生產效率、改善工作環境，使更多年輕人願意投入傳統產業，有益國內水五金產業轉型和人力升級。