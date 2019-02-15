失業勞工子女就學補助 經濟弱勢最高補助52,800元

2019-02-15 12:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



各級學校陸續開學了，勞動部為減輕失業勞工子女就學負擔，自下周一（18日）起開始受理新學期失業勞工子女就學補助，3月20日截止（以郵戳為憑）。其中失業勞工若屬經濟弱勢(如離婚、喪偶、配偶身障或罹患重大傷病致不能工作者，加成補助，若兩位子女同時就讀私立大學，最高可補助52,800元。

勞動部表示，凡非自願離職的失業勞工，失業期間逾1個月以上（即2019年1月19日前失業），並經核付失業給付者，其與配偶2017年度綜合所得總額在新台幣148萬元以下，且至今年2月18日以前未請領勞保老年給付、未參加政府機關促進就業性質相關措施（方案），其子女就讀於高中職或大專校院具正式學籍者，皆可申請。

補助金額為就讀公立高中職子女每學期補助4,000元，私立高中職子女每學期補助6,000元，公立大專校院子女每學期補助1萬2,000元，私立大專校院子女每學期補助2萬2,000元。另外對於獨力負擔家計（例如：離婚、喪偶、配偶身心障礙或罹患重大傷病致不能工作等），或子女有2人以上就讀大專校院的失業勞工，補助金額再加給二成。以同時有兩個子女就讀私立大學為例，每名子女可獲得2萬2,000元再加二成補助，每人為2萬6,400元，二名子女合計為5萬2,800元。

勞動部表示，失業勞工之子女若就讀公私立高中職（含五專前三年），依教育部「高級中等學校免學費方案」規定，已免學費者，則不得再申請本項就學補助。

新學期失業勞工子女就學補助自18日起受理申請，有需求者可至「勞動部網站」（https://www.mol.gov.tw/）、「全民勞教e網」（https://labor-elearning.mol.gov.tw/）下載書表，也可以到各地方政府、勞動部勞動力發展署各分署就業中心（就服台）、勞保局各辦事處，及勞動部4樓服務台等地點索取申請表，相關事宜可撥打勞動部免付費服務電話0800-085151詢問。這項補助一律採掛號郵寄方式申請。